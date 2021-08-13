Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 13 серпня:

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Напад на Беленюка

Джерело: фейсбук Жана Беленюка

На олімпійського призера на нардепа Жана Беленюка напали на Печерську. Невідомі молодики причепились до нього та стали вигукувати образливі расистські речі. Наприклад, дозволяли собі вислови "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".

На щастя, бо бійки не дійшло. У поліції вже почали розслідування стосовно порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань.

Реакція суспільства

У "Слузі народу" категорично засудили дії нападників. Політики наголосили, що патріотичність людини не вимірюється її кольором шкіри, статтю, етнічним походженням чи місцем проживання. Додали, що таким ганебним явищам немає місця в Україні.

У Міністерстві оборони теж підтримали Беленюка. Написали: "Українець, офіцер, чемпіон".

Президент Володимир Зеленський теж сказав, що такі речі є неприпустими, тож поліція має жорстко реагувати.

Меркель поїде до Путіна

Джерело: Інтерфакс-Україна

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель напередодні її зустрічі із президентом Володимиром Зеленським відвідає Москву. Так, 20 серпня політикиня має намір зустрітись із кремлівським лідером Володимиром Путіним.

У Кремлі підтвердили інформацію про візит Меркель. Сказали, що політики говоритимуть про стан і перспективи розвитку співробітництва країн в різних сферах. Крім того, розглянуть актуальні міжнародні та регіональні питання.

Меркель приїде в Україну: головне

22 серпня Меркель відвідає Київ. Це буде останній її візит в Україну на посаді канцлерки.

Зеленський з Меркель говоритиме про безпеку, двосторонні відносини та інші теми.

Поїздку Меркель пов'язують з обговоренням російського газопроводу "Північний потік-2".

Експосол України у США Валерій Чалий вважає, що канцлерка повинна взяти участь у Кримській платформі.

Оригінал Конституції Пилипа Орлика розмістили у Софії Київській

Джерело: фейсбук Олександра Ткаченка

До України вперше за 311 років прибув оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика. Її встановили у Національному заповіднику "Софія Київська".

Експонат можна подивитись на шведській виставці "Раритети Української козацької держави – Гетьманщини XVII – XVIII століття".

Крім того, представили й інші старовинні предмети. Наприклад, Булаву гетьмана Пилипа Орлика з Міської бібліотеки Лінчопінга, Мощехранительниця – знак Гідності Голови Української Держави, 2 оригінали універсалів гетьмана Івана Мазепи.

Важливо! Це перша у світі Конституція, що визначала основи державного устрою, форми правління. У ній вже в ті часи мовилось про цілісність і непорушність кордонів України та відновлення братерства з Кримською державою.

Конституція Пилипа Орлика / Фото Олександра Ткаченка:

До речі 30 років Незалежності України у фото: як це було

У Міноборони поговорили з Магучіх

Джерело: фейсбук Ганни Маляр

У Міністерстві оборони поговорили з легкоатлеткою та військовою Ярославою Магучіх, яка на Олімпіаді-2020 обійняла росіянку.

Одразу наголосили, що "килима" не було, спортсменці просто пояснили суть проблеми. У відомстві зазначили, що обійми були наслідком емоцій. Принципи публічного спілкування у ЗСУ визначає Доктрина публічного спілкування, за це відповідають керівники.

Скандал з Магучіх на Олімпіаді

На Олімпіаді-2020 українська спортсменка поступилася росіянці Марії Ласіцкене та здобула "бронзу".

Після змагань натхнені перемогою спортсменки обійняли одна одну. Момент встигли сфотографувати.

Після того на Магучіх обвалився шквал критики. Щоправда, на її захист стали каратист Станіслав Горуна, олімпійський чемпіон Жан Беленюк, легкоатлетка Ольга Саладуха.

Сама атлетка запевняє, що після змагань лише традиційно привітала суперницю. Політичної позиції у цьому не бачить.

"Потоп" у Криму

Джерело: ТАСС

Окупований Крим знову накрили сильні зливи, що спричинило потужні повені. Особливо складна ситуація у Керчі. Людей у місті евакуюють. Електричний транспорт там повністю зупинили.

Є загиблі та тисячі постраждалих

Від повеней вже постраждали понад 4 тисячі людей. Також відомо про 2 загиблих. Дощі затопили близько 40 будинків.

До речі, затопило також трасу "Таврида", яка веде від Севастополя до Кримського мосту. Автомобілі були змушені об'їжджати через сусідні селища.