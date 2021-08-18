Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Кровавые протесты против "Талибана"

Источник: Al Jazeera

Утром жители Афганистана, не поддерживающие "Талибан", вышли на акцию поддержки национального флага в провинции Нангархар. Десятки людей вышли на улицы, держа черно-красно-зеленый флаг Афганистана в руках.

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Афганцы проводили мирную акцию, идя колонной. Впрочем, "Талибан" не стал терпеть митингующих и открыл огонь по людям. В сети обнародовали видео, на которых слышны звуки выстрелов.

Журналистов, которые пытались снимать это в прямом эфире, жестоко избили талибы. В Нангархаре от пуль талибов погибли по меньшей мере 2 человека, еще 12 получили ранения.

Так же кроваво закончился ход колонны в городе Джелалабад. Там талибы применили огонь против митингующих с национальными флагами. По меньшей мере три человека были убиты, еще более десятка – с травмами.

К тому же на протест вышли женщины, для которых приход к власти талибов означает нечеловеческое ущемление прав. В Кабуле митингующие требовали равноправия, в частности возможности участвовать в политике, управлении и экономике.

Объявления войны талибам

Ахмад Масуд из провинции Панджшер в Афганистане объявил талибам войну и сейчас собирает вокруг себя людей. Он сын легендарного министра обороны страны, убитого "Аль-Каидой".

Обращение Масуда к землякам опубликовали СМИ. Он призвал тех, кто готов противостоять талибам, собираться в провинции Панджшер – единственной, которую боевики еще не взяли под контроль.

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Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся! Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие,

– подчеркнул Масуд.

Он призвал присоединяться к сопротивлению – "по духу или через прямую поддержку". В то же время мужчина попросил поддержки у Европы, арабского мира, США и других стран.

Репетиция парада ко Дню Независимости

Источник: 24 канал

Около 15:00 18 августа в Киеве начали перекрывать дороги, чтобы обеспечить проезд колоннам техники. Именно на этот день запланировали генеральную репетицию парада ко Дню Независимости. Почти все центральные улицы столицы оцепили полицейские, которые обеспечивали порядок.

Репетиция парада в Киеве / Фото Валентины Полищук и Олега Климчука / 24 канал

Парад одновременно репетировали на суше, в реке Днепр и в воздухе. Привлечена вся техника, которая будет использована 24 августа.

Как прошла репетиция ко Дню Независимости: смотрите видео 24 канала

Впрочем, не обошлось и без инцидентов. Мужчина пытался проехать к перекрытой из-за репетиции парада зоне и размахивал пистолетом перед полицейскими.

Водитель хотел проехать по улице Саксаганского, несмотря на установленные конусы и патрульных. Полицейские на агрессию отреагировали довольно быстро: мужчину положили на асфальте, надели наручники и отвезли в отделение полиции.

Важно! Из-за перекрытия почти всех центральных улиц и большинства дорожных артерий для проезда военной техники движение в Киеве остановилось.

Украина признала вакцину Janssen (Johnson & Johnson)

Источник: 24 канал

Кабинет Министров 18 августа признал вакцину Janssen компании Johnson & Johnson. Теперь украинцам после прививки этой вакциной будут выдавать COVID-сертификат. Особенность вакцины заключается в том, что для полной вакцинации ею нужна только одна доза, а также ее можно хранить в обычном холодильнике.

Широкой общественности вакцина от Johnson & Johnson еще недоступна. Но Минздрав активно ведет переговоры с производителем вакцины.

Что известно об этой вакцине? Janssen – это так называемая "векторная вакцина": содержит вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет. Компания заявила, что одна прививка их вакциной оказывает иммунную защиту от COVID-19 на 8 месяцев.