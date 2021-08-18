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Криваві протести проти "Талібану"

Джерело: Al Jazeera

Вранці мешканці Афганістану, які не підтримують "Талібан", вийшли на акцію підтримки національного прапора в провінції Нангархар. Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи чорно-червоно-зелений прапор Афганістану в руках.

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Афганці проводили мирну акцію, йдучи колоною. Втім, "Талібан" не став терпіти мітингарів і відкрив вогонь по людях. У мережі оприлюднили відео, на яких чути звуки пострілів.

Журналістів, які намагалися зняти це у прямому ефірі, жорстоко побили таліби. У Нангархарі від куль талібів загинули щонайменше 2 людей, ще 12 отримали поранення.

Так само криваво закінчився хід колони у місті Джелалабад. Там таліби застосували вогонь проти мітингарів із національними прапорами. Щонайменше три людини були вбиті, ще більше десятка – з травмами.

До того ж на протест вийшли жінки, для яких прихід до влади талібів означає нелюдський утиск прав. У Кабулі мітингувальниці вимагали рівноправ'я, зокрема можливості брати участь у політиці, управлінні та економіці.

Оголошення війни талібам

Ахмад Масуд з провінції Панджшер в Афганістані оголосив талібам війну й наразі гуртує навколо себе людей. Він є сином легендарного міністра оборони країни, вбитого "Аль-Каїдою".

Звернення Масуда до земляків опублікували ЗМІ. Він закликав тих, хто готовий протистояти талібам, збиратися у провінції Панджшер – єдиній, яку бойовики ще не взяли під контроль.

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Ми залишилися одні. Ми ніколи не здамося! Наші бійці, старі й молоді моджахеди, тут, в Панджшері, підіймають зброю,

– наголосив Масуд.

Він закликав приєднуватися до опору – "по духу або через пряму підтримку". Водночас чоловік попросив підтримки в Європи, арабського світу, США та інших країн.

Репетиція параду до Дня Незалежності

Джерело: 24 канал

Близько 15:00 18 серпня у Києві почали перекривати дороги аби забезпечити проїзд колонам техніки. Саме на цей день запланували генеральну репетицію параду до Дня Незалежності. Майже всі центральні вулиці столиці оточили поліцейські, які забезпечували порядок.

Репетиція параду у Києві / Фото Валентини Поліщук та Олега Климчука / 24 канал

Парад одночасно репетирували на суші, у річці Дніпро і в повітрі. Залучена уся техніка, яка буде використана на 24 серпня.

Як пройшла репетиція до Дня Незалежності: дивіться відео 24 каналу

Втім не обійшлося і без інцидентів. Чоловік намагався проїхати до перекритої через репетицію параду зони та розмахував пістолетом перед поліцейськими.

Водій хотів проїхати вулицею Саксаганського, незважаючи нв встановлені конуси та патрульних. Поліцейські на агресію відреагували досить швидко: чоловіка вклали на асфальті, вдягнули кайданки і відвезли у відділення поліції.

Важливо! Через перекриття майже всіх центральних вулиць та більшості дорожніх артерій для проїзду військової техніки рух у Києві зупинився.

Україна визнала вакцину Janssen (Johnson & Johnson)

Джерело: 24 канал

Кабінет Міністрів 18 серпня визнав вакцину Janssen компанії Johnson & Johnson. Тепер українцям після щеплення цією вакциною видаватимуть COVID-сертифікат. Особливість вакцини полягає в тому, що для повної вакцинації нею потрібна лише одна доза, а також її можна зберігати у звичайному холодильнику.

Широкому загалу вакцина від Johnson & Johnson ще недоступна. Але МОЗ активно веде перемовини з виробником вакцини.

Що відомо про цю вакцину? Janssen є так званою "векторною вакциною": містить вірус, який не шкодить організму людини. Його завдання полягає в тому, щоб доставити в клітину ген хвороботворного вірусу, проти якого потрібно виробити імунітет.



Компанія заявила, що одне щеплення їхньою вакциною надає імунний захист від COVID-19 на 8 місяців.