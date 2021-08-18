Перетнути кордон України іноземці чи особи без громадянства можуть, показавши негативний результат ПЛР, експрес-тест на антиген або документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19.
До речі Україна офіційно визнала вакцину Johnson & Johnson проти COVID-19
Для в'їзду достатньо однієї дози
Тепер прийматимуть іноземний COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію однією дозою вакцини, що є в переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Раніше треба було підтвердити повний курс.
Чи може України закрити кордони через штам Дельта
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні готові реагувати на погіршення ситуації через штам коронавірусу Дельта. Проте повністю закривати кордони наразі не планують.
Коронавірус в Україні: що відомо
- За добу 17 серпня в Україні виявили 1 447 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 677 людей.
- Загалом від початку пандемії захворіли 2 268 666 українців, одужали – 2 198 220, а померли – 53 336.
- Першу дозу вакцини в Україні вже отримали 4 851 539 осіб, повністю вакцинувались – 2 851 458