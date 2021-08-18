Перетнути кордон України іноземці чи особи без громадянства можуть, показавши негативний результат ПЛР, експрес-тест на антиген або документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19.

До речі Україна офіційно визнала вакцину Johnson & Johnson проти COVID-19

Для в'їзду достатньо однієї дози