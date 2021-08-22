Гибель военного на Донбассе, встреча Зеленского с Меркель: главные новости 22 августа

На Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб один украинский военный. Владимир Зеленский провел встречу с Ангелой Меркель. В водах Дании завершили прокладку труб "Северного потока-2". В США умер Игорь Вовковинский – самый высокий человек мире из Книги рекордов Гиннеса. Самолет с эвакуированными украинцами из Афганистана приземлился в Киеве. Такими были главные новости воскресенья 22 августа.

Важнейшие новости Украины и мира за воскресенье 22 августа:

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Гибель военного на Донбассе

Источник: ООС

Российские оккупационные войска с начала суток 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики открывали огонь вблизи Луганского и Марьинки.

В Луганской области зафиксировали пролет вражеского БПЛА "Орлан-10".

Важно! Именно в результате обстрела противника украинский защитник получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким павшего героя.

Встреча Зеленского и Меркель

Источник: 24 канал

Президент Владимир Зеленский в Киеве провел долгожданную встречу с канцлером Ангелой Меркель. Политики обсудили ряд вопросов, в частности:

урегулирование ситуации на Донбассе.

Глава государства отметил: для Украины важно, чтобы ее международные партнеры продолжали давление на Россию в вопросе договоренностей касательно Донбасса.

"Северный поток-2" и энергетическая безопасность.

Германия намерена продлить договор относительно транспортировки российского газа через Украину, который сейчас рассчитан до 2024 года.

помощь при борьбе с COVID-19.

Владимир Зеленский поблагодарил Ангелу Меркель за 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса, которые Германия передала Украине накануне.

После встречи Владимир Зеленский и Ангела Меркель провели совместную пресс-конференцию, во время которой рассказали о деталях переговоров.

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"Северный поток-2" якобы проложили

Источник: ТАСС

В водах Дании якобы завершили прокладку труб "Северного потока-2". Баржа "Фортуна" покинула исключительную экономическую зону страны.

Именно она занималась строительством финального участка газопровода.

Вместе с баржей находились еще 3 судна снабжения, 2 многофункциональных аварийно-спасательных, а также:

ледокол "Владислав Стрижов";

многофункциональное судно снабжения ледового класса "Венгери";

судно "Остап Шеремета".

Против всех кораблей, что идут по морю под российским флагом, кроме "Венгери", США ввели санкции.

Ввели ограничения против двух россиян и одного корабля России.

Умер украинский гигант Вовковинский

США 20 августа 2021 года обновили список санкций в отношении лиц, судов и компаний, связанных со строительством "Северного потока-2".

Источник: фейсбук Светланы Вовковинской

Умер 38-летний украинец Игорь Вовковинский, который в 2010 году стал самым высоким человеком США и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Его рост составлял 234,5 сантиметра.

О смерти мужчины сообщила его мать – Светлана Вовковинская. Она отметила, что ее сын находился в больнице из-за болезни сердца.

Что известно об украинце-великане

Игорь Вовковинский родился в Винницкой области в 1982 году. В первый класс пошел в школу в Киеве.

Уже в возрасте 7 лет семья Игоря переехала в Миннесоту – для лечения. Ведь парень страдал от болезни, которая поражает гипофиз.

В то время рост Игоря достигал 182 сантиметров, а вес около 90 килограммов.

В США великан начал кинокарьеру, в частности, среди его достижений – роли в "Шоу доктора Оз" и "Безбрачная неделя".

Игорь Вовковинский поддерживал украинских воинов на Востоке. Много фото в фейсбуке – с помощью, которую мужчина присылал воинам.

Игорь Вовковинский / Фото из фейсбука

Самолет с эвакуированными из Кабула сел в Киеве

Источник: твиттер Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что военно-транспортный самолет успешно прибыл из Кабула в Киев в 06:50. Он эвакуировал из захваченного талибами Кабула украинцев и граждан других государств.

Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ вылетел из афганской столицы 21 августа.

Делаем все, чтобы граждане Украины во всем мире чувствовали защиту своего государства,

– отметил Владимир Зеленский.

Самолет встречали Кулеба и Ермак

Как рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, на борту находились 83 человека, из которых 31 – украинец. Он добавил, что это все граждане Украины, которые на момент вылета борта смогли попасть в аэропорт.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак, который также прибыл встретить самолет, добавил, что "в Афганистане остается еще более 100 украинцев и в ближайшие дни операция по эвакуации наших людей продолжится".