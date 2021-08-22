Найважливіші новини України та світу за неділю, 22 серпня:

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Загибель військового на Донбасі

Джерело: ООС

Російські окупаційні війська з початку доби 3 рази порушили режим тиші на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь поблизу Луганського та Мар'їнки.

У Луганській області зафіксували проліт ворожого БПЛА "Орлан-10".

Важливо! Саме у результаті обстрілу противника український захисник отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.



Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким полеглого героя.

Зустріч Зеленського та Меркель

Джерело: 24 канал

Президент Володимир Зеленський у Києві провів довгоочікувану зустріч з канцлеркою Ангелою Меркель. Політики обговорили низку питань, зокрема:

Врегулювання ситуації на Донбасі.

Глава держави зазначив: для України важливо, щоб її міжнародні партнери продовжували тиск на Росію у питанні домовленостей щодо Донбасу.

"Північний потік-2" та енергетичну безпеку.

Німеччина має намір продовжити договір щодо транспортування російського газу через Україну, який наразі розрахований до 2024 року.

Допомога при боротьбі з COVID-19.

Володимир Зеленський подякував Ангелі Меркель за 1,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу, які Німеччина передала Україні напередодні.

Після зустріч Володимир Зеленський та Ангела Меркель провели спільну пресконференцію, під час якої розповіли про деталі перемовин.

Детальніше Провал мінських угод та небезпека Росії: які теми порушили Зеленський та Меркель на зустрічі

"Північний потік-2" нібито проклали

Джерело: ТАСС

У водах Данії нібито завершили прокладання труб "Північного потоку-2". Баржа "Фортуна" покинула виняткову економічну зону країни.

Саме вона займалася будівництвом фінальної ділянки газогону.

Разом із баржею перебували ще 3 судна постачання, 2 багатофункціональні аварійно-рятувальні, а також:

криголам "Владислав Стрижов";

багатофункціональне судно постачання льодового класу "Венгері";

судно "Остап Шеремета".

Проти усіх кораблі, що йдуть морем під російським прапором, окрім "Венгері", Сполучені Штати Америки запровадили санкції.

Нагадаємо. США 20 серпня 2021 року оновили список санкцій щодо осіб, суден і компанії, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2". Запровадили обмеження проти двох росіян і одного корабля Росії.

Помер український гігант Вовковинський

Джерело: фейсбук Світлани Вовковинської

Помер 38-річний українець Ігор Вовковинський, який у 2010 році став найвищою людиною США та потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Його ріст становив 234,5 сантиметра.

Про смерть чоловіка повідомила його мати – Світлана Вовковинська. Вона зазначила, що її син перебував у лікарні через хворобу серця.

Що відомо про українця-велетня

Ігор Вовковинський народився у Вінницькій області у 1982 році. У перший клас пішов у школу у Києві.

Вже у віці 7 років сім'я Ігоря переїхала у Міннесоту – для лікування. Адже хлопець страждав від хвороби, яка вражає гіпофіз.

На той час ріст Ігоря досягав 182 сантиметрів, а вага близько 90 кілограмів.

У США велетень розпочав кінокар'єру, зокрема, серед його здобутків – ролі "Шоу доктора Оз" та "Позашлюбний тиждень".

Ігор Вовковинський підтримував українських воїнів на Сході. Чимало фото у фейсбуці – з допомогою, яку чоловік надсилав воїнам.

Ігор Вовковинський / Фото з фейсбуку

Літак з евакуйованими з Кабула сів у Києві

Джерело: твітер Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що військово-транспортний літак успішно прибув з Кабула до Києва о 06:50. Він евакуював зі захопленого талібами Кабула українців та громадян інших держав.

Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з афганської столиці 21 серпня.

Робимо все, щоб громадяни України в усьому світі відчували захист своєї держави,

– наголосив Володимир Зеленський.

Літак зустрічали Кулеба та Єрмак

Як розповів глава українського МЗС Дмитро Кулеба, на борту перебували 83 людини, з яких 31 – українець. Він додав, що це всі громадяни України, які на момент відльоту борту змогли потрапити до аеропорту.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, який також прибув зустріти літак, додав що "в Афганістані залишається ще понад 100 українців, і найближчими днями операція з евакуації наших людей продовжиться".