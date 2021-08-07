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Украина получит Pfizer

Источник: "Радио Свобода"

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что уже до конца 2021 года Украина получит еще 17 миллионов доз вакцины Pfizer. Пока неизвестно, когда именно она прибудет в регионы.

В то же время Кузин предостерег, что вспышка заболевания может произойти раньше. Именно поэтому главный санврач посоветовал украинцам прививаться теми вакцинами, которые есть в центрах вакцинации. А именно:

Coronavac,

Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca.

По его словам, последние 3 вакцины демонстрируют эффективность ориентировочно на уровне 91 – 95%. То есть уровень защиты условно выше, чем у других. Однако "вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать".

К концу осени у нас стоит цель сделать 10 миллионов прививок, то есть вакцинировать 5 миллионов человек,

– рассказал Кузин.



Сравнение вакцин от коронавируса / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации в Украине: главное

В конце июля в Украине начался пятый этап вакцинации. Это значит, что сейчас все желающие могут получить прививку против COVID-19.

Наша страна получает вакцины тремя способами: с помощью глобальной инициативы COVAX, во время прямых закупок у компаний-производителей и закупки вакцины за средства международных доноров.

По состоянию на 8 августа в Украине 4 055 090 человек получили первую дозу. В то же время полностью вакцинированными являются 2 353 218 человек.

Украинские спортсмены завоевали 4 медали на Олимпиаде-2020

Источник: 24 канал

Суббота, 7 августа, была щедрой на награды для украинской сборной, ведь наши спортсмены смогли завоевать аж 4 медали: 2 серебряные и 2 золотые.

Актуально Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио

Награды получили

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова – двойка-каноэ

Украинкам не хватило двух секунд, чтобы добыть "золото", которое досталось китаянкам. Наши спортсменки преодолевали дистанцию в 500 метров и показали время 1 минута 57,499 секунды.

Александр Хижняк – бокс

Боксер Александр Хижняк принес сборной Украины серебряную медаль. "Золото" получил его соперник – Эберт Консейсан из Бразилии. Наш боксер имел абсолютное преимущество по решению судей, однако пропустил удар от бразильца, после которого судья отсчитал ему нокаут.

Марина Алексиева, Владислава Алексиева, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно – синхронное плавание

Бронзовую медаль завоевали украинские пловчихи в командных соревнованиях по артистическому плаванию. По итогам технической программы сборная Украины шла на третьем месте.

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Ярослава Магучих – легкая атлетика

Бронзовым призером Олимпиады-2020 стала лишь Ярослава Магучих. Украинка завершила выступление с 2 метрами. Победу одержала легкоатлетка ОКР Мария Ласицкене – 2.04. "Серебро" одержала австралийка Никола Макдермотт – 2.02.

Обратите внимание! Одно золото, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей позволяют сборной Украины занимать 43 место в медальном зачете.

Потери на Донбассе

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Оккупанты на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня. На этот раз под огнем оказался населенный пункт Пески. К сожалению, жизнь нашего защитника оборвалась.

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Что известно о погибшем защитнике

Российские наемники применили противотанковую управляемую ракету. Они нанесли удар по автокрану, который использовали для восстановления поврежденной гражданской инфраструктуры в Песках.

В результате обстрела один украинский военный погиб, еще один – получил ранения. Его состояние – средней тяжести. На обстрел противника наши военные открыли огонь.

Как прошли сутки на Донбассе

Войска оккупантов 5 раз нарушили тишину. Огонь открывали из:

минометов 82-го калибра,

крупнокалиберных пулеметов,

автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов,

стрелкового оружия.

Суд избрал меру пресечения рэкетирам из Харьковщины

Источник: "Громадське"

Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения представителям "Нацкорпуса". Ранее мужчин задержали по обвинению в рэкете и создании организованной преступной группировки. Заседание началось еще 6 августа и затянулось до ночи. Меры пресечения всем задержанным удалось избрать 7 августа.

Меры пресечения

Шевченковский районный суд избрал всем 7 представителям "Нацкорпуса" меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Они будут находиться в СИЗО в течение следующих 60 суток.

Под стражей оказались:

Иван Никифоров,

Сергей Козлюк,

Сергей Величко,

Олег Скрипка,

Кирилл Крикунов,

Дмитрий Колесников,

Артем Субочев.

Подозреваемым инкриминируют статьи о создании преступной организации, вымогательстве и противодействии законной хозяйственной деятельности.

Как действовали злоумышленники

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Впечатляет! Ежемесячно они "зарабатывали" более 1 миллиона гривен.

В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. А тем предпринимателям, которые отказывались платить "дань", рэкетиры поджигали автомобили.

Ликвидировать мощную преступную группировку СБУ удалось 5 августа. Участие в нем принимали 50 человек, среди которых были:

правоохранители,

местный криминалитет,

лица с опытом ведения боевых действий.

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Похороны Евгения Марчука

Источник: Obozrevatel

В Киеве состоялось прощание с выдающимся политическим деятелем Евгением Марчуком. Его жизнь оборвалась в возрасте 81 года от сердечно-легочной недостаточности. Последний раз увидеться с Марчуком украинцы могли с 12:00 до 15:00. После этого – похороны на Байковом кладбище.

Из-за похорон правоохранители перекрыли улицу Грушевского от Крепостного переулка до пересечения с Музейным. Людям, пришедшим на церемонию, раздавали газету "День" с некрологом и биографией первого главы СБУ.

На прощание пришли политики

На похороны принесли венки от президента Зеленского, украинского парламента и Кабмина. Среди пришедших лично заметили:

секретаря СНБО Алексея Данилова,

экс-министра образования Лилию Гриневич,

экс-главу Минюста Александра Лавриновича,

помощника главы государства Сергея Шефира.

Проститься с Марчуком пришел и премьер-министр

На церемонию прощания прибыл и глава правительства Украины. Денис Шмыгаль. В телеграме он поделился воспоминаниями об умершем.

Все, кто знал Евгения Кирилловича, восхищались его неиссякаемой энергией, высоким профессионализмом и самоотверженностью Родине,

– написал премьер.

Смотрите фото с церемонии прощания / Фото Obozrevatel

Интересно! Кабинет Министров выделил на погребение 198 тысяч гривен. За отдание военных почестей генералу армии Украины Марчуку отвечает Минобороны и СБУ.

Как Украина потеряла Евгения Марчука

Выдающийся украинский политический деятель умер 5 августа. По данным СБУ у Евгения Марчука была острая сердечно-легочная недостаточность. Ее вызвала коронавирусная болезнь, которую перенес первый глава СБУ.