Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

​Важливо Чи чекати українцям на новий локдаун з 4 вересня: прогноз МОЗ

Україна отримає Pfizer

Джерело: "Радіо Свобода"

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що вже до кінця 2021 року Україна отримає ще 17 мільйонів доз вакцини Pfizer. Наразі невідомо, коли саме вона прибуде у регіони.

Водночас Кузін застеріг, що спалах захворювання може статись раніше. Саме тому головний санлікар порадив українцям щепитися тими вакцинами, які є у центрах вакцинації. А саме:

Coronavac,

Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca,

За його словами, останні 3 вакцини демонструють ефективність орієнтовно на рівні 91 – 95%. Тобто рівень захисту умовно вище, ніж в інших. Проте "спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати".

До кінця осені у нас стоїть мета зробити 10 мільйонів щеплень, тобто вакцинувати 5 мільйонів людей,

– розповів Кузін.



Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації в Україні: головне

Наприкінці липня в Україні почався п'ятий етап вакцинації. Це означає, що зараз всі охочі можуть отримати щеплення проти COVID-19.

Наша країна отримує вакцини трьома способами: за допомогою глобальної ініціативи COVAX, під час прямих закупівель у компаній-виробників та закупівлі вакцини за кошти міжнародних донорів.

Станом на 7 серпня в Україні 4 055 090 людей отримали першу дозу. Натомість повністю вакцинованими є 2 353 218 осіб.

Українські спортсмени здобули 4 медалі на Олімпіаді-2020

Джерело: 24 канал

Субота, 7 серпня, була щедрою на нагороди для української збірної, адже наші спортсмени змогли вибороти аж 4 медалі: 2 срібні та 2 золоті.

Актуально Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Нагороди здобули

Людмила Лузан і Анастасія Четверікова – двійка-каное

Українкам не вистачило двох секунд, щоб здобути "золото", яке дісталося китаянкам. Наші спортсменки долали дистанцію в 500 метрів і показали час 1 хвилина 57,499 секунди.

Олександр Хижняк – бокс

Боксер Олександр Хижняк приніс збірній України срібну медаль. "Золото" здобув його суперник – Еберт Консейсану з Бразилії. Наш боксер мав абсолютну перевагу за рішенням суддів, проте пропустив удар від бразильця, після якого суддя відрахував йому нокаут.

Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно – синхронне плавання

Бронзову медаль вибороли українські плавчині у командних змаганнях з артистичного плавання. За підсумками технічної програми збірна України йшла на третьому місці.

Цікаво Хто у нас тут бронзовий призер, – українські синхроністки емоційно відреагували на медаль

Ярослава Магучіх – легка атлетика

Бронзовою призеркою Олімпіади-2020 стала лише Ярослава Магучіх. Українка завершила виступ із 2 метрами. Перемогу здобула легкоатлетка ОКР Марія Лесіцкене – 2.04. "Срібло" здобула австралійка Нікола Макдермотт – 2.02.