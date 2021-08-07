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Україна отримає Pfizer

Джерело: "Радіо Свобода"

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що вже до кінця 2021 року Україна отримає ще 17 мільйонів доз вакцини Pfizer. Наразі невідомо, коли саме вона прибуде у регіони.

Водночас Кузін застеріг, що спалах захворювання може статись раніше. Саме тому головний санлікар порадив українцям щепитися тими вакцинами, які є у центрах вакцинації. А саме:

  • Coronavac,
  • Pfizer,
  • Moderna,
  • AstraZeneca,

За його словами, останні 3 вакцини демонструють ефективність орієнтовно на рівні 91 – 95%. Тобто рівень захисту умовно вище, ніж в інших. Проте "спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати".

До кінця осені у нас стоїть мета зробити 10 мільйонів щеплень, тобто вакцинувати 5 мільйонів людей,
– розповів Кузін.

Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації в Україні: головне

  • Наприкінці липня в Україні почався п'ятий етап вакцинації. Це означає, що зараз всі охочі можуть отримати щеплення проти COVID-19.
  • Наша країна отримує вакцини трьома способами: за допомогою глобальної ініціативи COVAX, під час прямих закупівель у компаній-виробників та закупівлі вакцини за кошти міжнародних донорів.
  • Станом на 7 серпня в Україні 4 055 090 людей отримали першу дозу. Натомість повністю вакцинованими є 2 353 218 осіб.

Українські спортсмени здобули 4 медалі на Олімпіаді-2020

Джерело: 24 канал

Субота, 7 серпня, була щедрою на нагороди для української збірної, адже наші спортсмени змогли вибороти аж 4 медалі: 2 срібні та 2 золоті.

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Нагороди здобули

  • Людмила Лузан і Анастасія Четверікова – двійка-каное

Українкам не вистачило двох секунд, щоб здобути "золото", яке дісталося китаянкам. Наші спортсменки долали дистанцію в 500 метрів і показали час 1 хвилина 57,499 секунди.

  • Олександр Хижняк – бокс

Боксер Олександр Хижняк приніс збірній України срібну медаль. "Золото" здобув його суперник – Еберт Консейсану з Бразилії. Наш боксер мав абсолютну перевагу за рішенням суддів, проте пропустив удар від бразильця, після якого суддя відрахував йому нокаут.

  • Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно – синхронне плавання

Бронзову медаль вибороли українські плавчині у командних змаганнях з артистичного плавання. За підсумками технічної програми збірна України йшла на третьому місці.

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  • Ярослава Магучіх – легка атлетика

Бронзовою призеркою Олімпіади-2020 стала лише Ярослава Магучіх. Українка завершила виступ із 2 метрами. Перемогу здобула легкоатлетка ОКР Марія Лесіцкене – 2.04. "Срібло" здобула австралійка Нікола Макдермотт – 2.02.