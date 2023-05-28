Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Украина не будет применять оружие против оккупантов на Запорожской АЭС – у нас даже нет оружия, способного разрушить реактор.

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Пауза в пользу России

Взрыв на ЗАЭС выглядел бы эффектом "грязной бомбы". Такой инцидент однозначно повлечет за собой выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые сразу зафиксируют наблюдательные центры в Европе. МАГАТЭ, имеющее наблюдательный центр на ЗАЭС, обязательно подняло бы информационный шум на весь мир и потребовало бы прекращения огня до завершения расследования и ликвидации последствий ядерной катастрофы – то, к чему стремится Путин.

"Нужно донести всему миру, что Украина не страна самоубийц, которые целенаправленно взрывали бы атомную электростанцию. Никополь и Марганец фактически ежедневно пылают под огнем российской артиллерии с левого берега Днепра, с территории Запорожской АЭС. Мы не отвечаем на эти удары, это не возможно", – добавил Жданов.

Олег Жданов о ситуации вокруг ЗАЭС: смотреть видео

Цель Путина – заморозить конфликт

Жданов добавил, что россияне используют ЗАЭС как военную базу. У каждого реактора расположена военная техника и боеприпасы. По некоторым оценкам, там находятся более 1000 российских военных.

Там есть штатное хранилище радиоактивных отходов. По данным нашей разведки, оккупанты решили взорвать это хранилище и возложить вину на Украину.

"Путин хочет остановить боевые действия, ведь российская армия очень боится украинского контрнаступления. Поэтому их главной задачей является установление режима прекращения огня и последующая заморозка конфликта", – отметил военный эксперт.

Что известно о ситуации на ЗАЭС