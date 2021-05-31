Новую Зеландию накрыло сильнейшее за 100 лет наводнение: фото, видео последствий стихии

Новозеландский регион Кентербери накрыли мощные дожди. Из-за этого там эвакуировали сотни людей. Эксперты отмечают, что это самое сильное за последние 100 лет наводнение в стране.

Вследствие сильных осадков уровень воды в реках региона Кентербери поднялся до рекордной отметки.

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Мощные наводнения в Новой Зеландии

Из-за непогоды эвакуировали жителей по меньшей мере 300 домов в Кентербери. Несколько автомагистралей, школ и офисов временно прекратили работать. Силы обороны Новой Зеландии привлекли вертолеты, чтобы спасти некоторых людей.

Мэр Ашбертона Нил Браун отметил, что "половину города" нужно будет эвакуировать, если дамбы реки прорвутся, но в реке "все еще есть достаточная мощность".

Эксперты считают, что это наводнение – самое мощное за последние 100 лет.

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Сильные дожди привели к наводнениям в регионе Кентербери: смотрите карту