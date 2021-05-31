Внаслідок сильних опадів рівень води в річках регіону Кентербері піднявся до рекордної позначки.

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Потужні повені у Новій Зеландії

Через негоду евакуювали жителів щонайменше 300 будинків у Кентербері. Кілька автомагістралей, шкіл та офісів тимчасово припинили працювати. Сили оборони Нової Зеландії залучили вертольоти, аби врятувати деяких людей.

Мер Ашбертона Ніл Браун зазначив, що "половину міста" потрібно буде евакуювати, якщо дамби річки прорвуться, але в річці "все ще є достатня потужність".

Експерти вважають, що ця повінь – найпотужніша за останні 100 років.

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