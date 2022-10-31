Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что Богуслаев предписывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой. Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров.

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Приказывал снять лопасти с вертолетов

Генпрокурор добавил, что после того, как украинские военные обратились за вертолетами, президент "Мотор Сичи" отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти.

Он подчеркнул, что это все происходило в начале войны.

Мы же все помним, как вражеские вертолеты штурмовали Гостомель. Как обстреливали другие города. И когда так важна была своевременная поддержка вооруженным силам в воздухе,

– добавил он.

Заметим! "Мотор Сич" – это стратегически важное для Украины предприятие, производящее авиационные двигатели, газотурбинные агрегаты, лопасти для вертолетов, двигатели для самолетов и крылатых ракет. Двигателями из "Мотор Сичи" оснащены разведывательные и боевые дроны турецкой компании Bayraktar.

Задержание Богуслаева: что нужно знать

Вечером 22 октября СБУ задержала экс-владельца "Мотор Сичи" и бывшего депутата Верховной Рады трех созывов Вячеслава Богуслаева по подозрению в государственной измене. Любопытно, что Богуслаев имеет звание Героя Украины. Дважды проходил в парламент от "Партии регионов", а в 2014 году вошел во фракцию "Воля народа".

Вячеслава Богуслаева подозревают в том, что он сотрудничал с Россией и предоставлял врагу запчасти к самолетам и вертолетам, которыми оккупанты атакуют Украину. Кроме того, Богуслаева подозревают в работе на российские спецслужбы.

Кто такой президент "Мотор Сичи" Богуслаев читайте по ссылке.

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