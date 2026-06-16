В Украине ввели новые военные контракты: сколько нужно служить и какова будет плата

В Украине с 15 июня официально заработала новая система военных контрактов с четко оговоренными сроками службы. Подписать их могут как гражданские лица, так и мобилизованные, действующие военнослужащие и контрактники.

В Силах обороны отмечают, что эти нововведения должны сделать военную службу более предсказуемой и понятной для каждого военнослужащего.

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Что известно о новых контрактах?

В Украине стартовала новая система контрактной службы в Силах обороны. Отныне военнообязанные и действующие военные могут выбирать один из трех типов контрактов в зависимости от будущей специальности, уровня риска и условий прохождения службы.

Они предусматривают: четко определенный срок службы, гарантированную отсрочку, обновленную систему выплат, дополнительные бонусы за боевую работу, возможность получать надбавки в зависимости от сложности задач.

Оформить переход на новый контракт можно через приложения "Армия+" и "Резерв+", через центр рекрутинга или непосредственно через воинскую часть.

Пехотно-штурмовой контракт

Это контракт для военных, которые непосредственно выполняют боевые задачи на передовой. Именно он предусматривает самые высокие выплаты среди всех доступных вариантов.

К этой категории относятся:

пехотинцы;

штурмовики;

боевые медики;

наводчики;

механики-водители;

стрелки;

гранатометчики;

пулеметчики;

операторы противотанковых комплексов;

командиры боевых машин и другие военные специальности, участвующие в контактном бою.

Срок контракта составляет 14 месяцев. Впоследствии предоставляется гарантированная отсрочка после завершения – от 6 месяцев.

Средний уровень выплат – около 300 тысяч гривен в месяц, максимальное денежное обеспечение может достигать 460 тысяч гривен ежемесячно.

Также существует система дополнительных выплат: 10 тысяч гривен за каждый день пребывания на боевых позициях, 20 тысяч гривен за день выполнения задач по восстановлению или удержанию позиций, 40 тысяч гривен за день участия в штурмовых действиях. Например, военнослужащий, который провел на позициях 20 дней в течение месяца, может получить более 230 тысяч гривен.

Также за каждый месяц службы на передовой военный получает дополнительно три месяца отсрочки после завершения контракта. Если боец в сумме провел на позициях пять месяцев, его отсрочка может увеличиться до 21 месяца.

Боевой контракт

Этот тип контракта рассчитан на специалистов, которые выполняют сложные и опасные боевые задачи, но не всегда находятся непосредственно в окопах на первой линии.

Контракт могут заключать:

операторы FPV-дронов;

пилоты разведывательных и ударных беспилотников;

операторы наземных роботизированных комплексов;

операторы морских беспилотных систем;

артиллеристы;

минометчики;

операторы РЭБ;

операторы РЭР;

саперы;

специалисты противовоздушной обороны;

связисты;

боевые медики.

Основные условия:

срок службы – 24 месяца;

гарантированная отсрочка после завершения контракта – от 6 месяцев;

уровень выплат – от 30 до 120 тысяч гривен ежемесячно в зависимости от характера службы.

Также возможны дополнительные надбавки. В частности, 30 тысяч гривен в месяц за управление и обеспечение боевых действий, 50 тысяч гривен в месяц за работу на командных пунктах и 100 тысяч гривен в месяц во время выполнения боевых задач.

Если военный по этому контракту работает непосредственно на первой линии фронта, для него начинают действовать те же надбавки и система отсрочек, что и для пехотно-штурмового контракта. За каждый месяц выполнения боевых задач воин получает дополнительный месяц отсрочки после завершения службы.

Базовый контракт

Третий тип контракта ориентирован на военнослужащих тыловых и небоевых специальностей.

Среди должностей:

бухгалтер;

делопроизводитель;

автомеханик;

мастер по ремонту техники;

водитель;

повар;

начальник склада;

сотрудники штабов;

военные учебные заведения;

другие подразделения обеспечения.

Срок службы составляет 24 месяца. После этого предоставляется гарантированная отсрочка сроком на 6 месяцев. Минимальная выплата составляет 30 тысяч гривен в месяц. Общий диапазон денежного обеспечения – от 30 до 70 тысяч гривен.

Для военных тыловых специальностей предусмотрена отдельная надбавка в размере 10 тысяч гривен в месяц за выполнение задач по обеспечению функционирования войск и защите тыловых регионов.

Какие бонусы могут получить все военные?

Независимо от типа контракта военнослужащие могут рассчитывать на дополнительные вознаграждения. Среди них:

от 27 до 33 тысяч гривен единовременно за подписание первого контракта;

ежегодная помощь на оздоровление от 20 тысяч гривен;

100 тысяч гривен за каждого взятого в плен оккупанта;

15 тысяч гривен за уничтожение противника в контактном бою.

В Министерстве обороны отмечают, что уже в июле новые выплаты за июнь получат все военнослужащие независимо от того, подписали ли они новый контракт. По словам чиновников, это лишь первый этап масштабной реформы, которая должна сделать прохождение военной службы более справедливым, предсказуемым и понятным для украинцев.