Украина готовит новые гуманитарные миссии на временно оккупированную часть Херсонской области для эвакуации мирных жителей. Основные усилия будут сосредоточены на Олешковской общине благодаря посредничеству США.

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, во время визита в Вашингтон он провел переговоры о расширении гуманитарных коридоров непосредственно с командой Мелании Трамп.

О чем говорили стороны?

Стороны сосредоточились на механизмах помощи гражданскому населению в тех районах, где до сих пор сохраняется наиболее сложная ситуация.

По словам омбудсмена, ключевым направлением будущей работы определены временно оккупированные территории Херсонской области.

Прежде всего речь идет об Олешковской общине, жители которой находятся на грани выживания без надлежащего доступа к базовым жизненным ресурсам.

Переговоры в Вашингтоне и спасение людей

Дмитрий Лубинец подчеркнул решающую роль американского посредничества в достижении договоренностей о спасении гражданских лиц на блокированных территориях.

Посредничество американской стороны способствует положительному результату. Это показала первая миссия по спасению жителей Олешек,

– подчеркнул чиновник.

Он отметил, что естественная линия разграничения по реке создает дополнительные условия для реализации договоренностей по безопасности в Херсонской области, в отличие от зон активных контактных боевых действий на востоке страны.

Контекст предыдущей гуманитарной операции

Как уже сообщалось на нашем сайте, в конце октября и в начале ноября при содействии первой леди США удалось согласовать локальный режим тишины вокруг Олешек.

Тогда благодаря перемирию специалисты разминировали дороги, доставили грузы первой необходимости и безопасно эвакуировали почти 800 человек.

Ранее мы также сообщали, что после завершения той операции представители Украины провели встречу в Белом доме. В ходе мероприятий первой леди США вручили орден княгини Ольги I степени от президента Владимира Зеленского за ее вклад в спасение украинцев.