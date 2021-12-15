Новые ограничения на въезд в Польшу повлекли за собой километровые очереди на границе

На границе с соседней Польшей образовались очереди из авто. В пункте пропуска "Шегини" 15 декабря в очереди ожидали пересечения границы 150 автомобилей и 180 грузовиков.

На другом пункте пропуска в Краковке очередь составляла до 100 машин. В то же время в "Грушеве", "Устилуге", "Угриневе" и "Смольнице" можно проехать свободно.

К теме В Украине штамм Омикрон может появиться уже на этой неделе

Очереди из-за новых карантинных ограничений

Новые условия пересечения границы с Польшей частично повлекли за собой образование очередей. Ведь такая ситуация была прогнозирована с грузовиками, потому что заканчиваются разрешения на международные перевозки.

Но задержки легковых автомобилей связаны с изменениями правил пересечения границы. Теперь поляки требуют не только сертификаты о вакцинации, но и ПЦР-тесты.

Граждане должны иметь отрицательный результат теста, сделанный не позднее чем за 24 часа до пересечения границы. Требование не касается детей в возрасте до 15 лет и опекунов, которые сопровождают их,

– рассказала пресс-секретарь седьмого пограничного отряда Александра Кучковская.

По словам пограничников, людей, у которых не было тестов, отправили их сдавать.

Что известно о новых ограничениях

С 15 декабря польское правительство усилило ограничения на въезд из Украины. Даже вакцинированные путешественники должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не раньше чем за 24 часа до поездки.

Результаты теста должны быть переведены на польский или английский языки.

Кроме Польши еще одна страна ЕС, Италия, также ввела ограничения из-за распространения штамма коронавируса Омикрон. Туда решили не пускать даже вакцинированных путешественников из Украины.

Вас может заинтересовать информация о вакцинации в Украине и почему это важно: смотрите видео