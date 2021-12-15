На іншому пункті пропуску у Краковці черга становила до 100 машин. Водночас у "Грушеві", "Устилузі", "Угриневі" та "Смільниці" можна проїхати вільно.

До теми В Україні штам Омікрон може з'явитися вже цього тижня

Черги через нові карантинні обмеження

Нові умови перетину кордону з Польщею частково спричинили утворення черг. Адже така ситуація була прогнозована із вантажівками, тому що закінчуються дозволи на міжнародні перевезення.

Але затримки легкових авто пов'язані зі змінами правил перетину кордону. Тепер поляки вимагають не лише сертифікати про вакцинацію, але і ПЛР-тести.

Громадяни мають мати негативний результат тесту, зроблений не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону. Вимога не стосується дітей віком до 15 років та опікунів, які їх супроводжують,

— розповіла речниця сьомого прикордонного загону Олександра Кучковська.

За словами прикордонників, людей, у яких не було тестів, відправили їх здавати.

Що відомо про нові обмеження

З 15 грудня польський уряд посилив обмеження на в'їзд з України. Навіть вакциновані мандрівники мають надати негативний результат тесту на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до поїздки.

Результати тесту мають бути перекладені польською або англійською мовами.

Окрім Польщі, ще одна країна ЄС, Італія, також ввела обмеження через поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Туди вирішили не пускати також навіть вакцинованих мандрівників з України.

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