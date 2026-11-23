Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией. В ближайшее время может состояться новый раунд мирных переговоров на уровне советников с участием Украины, России, европейских стран и США.

Об этом немецкий канцлер заявил 23 ноября во время пресс-конференции.

Что сказал Мерц о новом раунде переговоров?

Фридрих Мерц сообщил, что европейская сторона готова присоединиться к переговорному процессу с Россией. Он ожидает, что в ближайшее время состоится новая встреча на уровне советников в четырехстороннем формате.

Европа готова вести переговоры с Россией,

– заявил канцлер Германии.

К переговорам должны присоединиться представители Украины, России, Европы и Соединенных Штатов Америки. В качестве возможного места проведения встречи Мерц назвал Абу-Даби.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 10–11 ноября. Тогда встреча проходила в трехстороннем формате с участием Украины, России и США. Пока Мерц не уточнил конкретную дату следующей встречи и состав участников на уровне советников.

В то же время во время этой пресс-конференции канцлер Германии заявил, что отказ НАТО принять Украину в Альянс в 2008 году была ошибкой. По его мнению, если бы Украина тогда стала членом НАТО, российской агрессии, вероятно, удалось бы избежать.

Он также поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона вновь обсудить перспективу членства Украины в Альянсе. После завершения войны Украина должна получить гарантии безопасности, аналогичные тем, которые предусматривает статья 5 НАТО.