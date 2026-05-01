Появились новые фрагменты "пленок Миндича": нардепы раскрыли, о чем он разговаривал с Умеровым

В сети показали новые стенограммы так называемых "пленок Миндича", на которых может быть разговор от 8 июля 2025 года между бизнесменом Тимуром Миндичем и бывшим министром обороны, а сейчас секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Подобные записи обнародовали нардепы от парламентских фракций "Голос" Ярослав Железняк и "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

О чем сообщили нардепы?

Ярослав Железняк предположил, что эти записи попали в публичное пространство со стороны адвокатов одного из фигурантов дела "Мидас". По его словам, во фрагментах говорится об обсуждении возможных кандидатов на должности министра обороны и премьер-министра перед изменениями правительства 17 июля 2025 года.

Также в телефонном разговоре могли обсуждать претендентов на должность посла Украины в США, среди упомянутых кандидатур были Рустем Умеров, Денис Шмыгаль, а также Герман Галущено, действующая госпожа посол Ольга Стефанишина. В то же время в этом контексте упоминали Светлану Гринчук.

Более того, в видео также упоминают так называемый "проект 23". Нардеп говорит, что во фрагментах расшифровок якобы речь идет об обсуждении финансовой схемы с участием "третьего лица". Однако полного контекста разговоров он не имеет.

Зато Ярослав Железняк анонсировал дальнейшие публикации записей. Подобные утверждения озвучивает и нардеп Алексей Гончаренко. Но заметим, что по состоянию на сейчас подлинность "пленок" независимо подтверждено не было.

В то же время реакции Тимура Миндича, Рустема Умерова или их представителей пока неизвестны, никаких комментариев обе стороны не предоставляли.

Кстати. Недавно скандально известный бизнесмен Тимур Миндич подал иск против депутата Ярослава Железняка из-за его заявления о причастности к коррупционной организации. Сейчас сторона защиты уже получила документы и готовит позицию.

Что этому предшествовало?

Напомним, прошлого года НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему с незаконным распределением средств на сотни миллионов долларов в сфере энергетики, главным фигурантом которой оказался украинский бизнесмен Тимур Миндич.

Тогда обнародовали записи разговоров, которые получили неофициальное название "пленки Миндича". Еще в июле 2025 года обнародовали фрагменты разговора между ним и тогдашним министром обороны и сейчас секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

В перечень ключевых фигурантов также принадлежит Александр Цукерман ("Шугармен"). Он вместе с Тимуром Миндичем покинули Украину до начала обысков. Сейчас они объявлены в розыск, против них уже ввели санкции.

На днях журналист Михаил Ткач показал фрагменты "пленок Миндича", на которых слышны его разговоры с Сергеем Шефиром и Рустемом Умеровым. Они могли обсуждать финансовый вопрос, подозрения по делу и финансирование Fire Point.

Незадолго до этого из-за возможного злоупотребления властью и разглашения государственной тайны общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны призвал отстранить Рустема Умерова с должности секретаря СНБО.