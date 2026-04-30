Адвокат Маси Найем заявил, что дело касается баланса между свободой слова и защитой репутации.
Что известно о деле?
Адвокат Маси Найем сообщил, что сторона защиты народного депутата Ярослав Железняк получила иск от бизнесмена Тимур Миндич по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.
По словам Найема, команда уже анализирует исковое заявление, аргументы стороны истца и процессуальные документы. Он отметил, что дело фактически касается права публично озвучивать информацию, которая уже находится в общественном дискурсе.
Предметом спора стали высказывания Железняка в видео на его YouTube-канале, где он комментировал так называемое "дело Мидас", связанное с возможными коррупционными схемами. В частности, речь идет об утверждении о возможной причастности Миндича к организации, которую депутат называл преступной. Именно эти формулировки бизнесмен пытается обжаловать в суде.
В то же время сторона защиты настаивает: подобные оценки на момент заявлений уже звучали в медиа, экспертной среде, а также в политических и правоохранительных кругах.
Маси Найем подчеркнул, что в этом деле ключевым является не только содержание высказываний, но и контекст, в котором они были сделаны. Речь идет о том, были ли слова депутата собственным утверждением факта, или скорее оценкой уже публично известной информации.
Также суд должен определить, могли ли эти высказывания реально нанести ущерб репутации истца. По мнению адвоката, в подобных спорах всегда возникает баланс между двумя фундаментальными принципами – правом на защиту репутации и свободой слова.
"Дело Мидас": последние новости
Журналист Михаил Ткач озвучил часть записей "пленок Миндича", в которых якобы зафиксированы разговоры с Сергеем Шефиром, Рустемом Умеровым и другими. На записях якобы обсуждаются подозрения и финансовые вопросы, связанные с уголовным делом, а также возможные кадровые изменения и финансирование компании Fire Point.
Временная следственная комиссия Верховной Рады вызвала секретаря СНБО Рустема Умерова и экс-советника президента Сергея Шефира для дачи объяснений по делу "Мидас". Это произошло после публикации журналистами записей разговоров, где фигурируют оба чиновника.
ГАР МОУ обнародовала заявление, в котором заявила о возможных нарушениях в действиях Рустема Умерова во время его пребывания на посту министра обороны. Речь идет, в частности, об обсуждении с бизнесменом Тимуром Миндичем продажи доли компании Fire Point. В совете отметили, что такие действия могут иметь признаки злоупотребления властью. Кроме того, в заявлении упоминается возможное разглашение государственной тайны.