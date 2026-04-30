Адвокат Маси Найем заявил, что дело касается баланса между свободой слова и защитой репутации.

Что известно о деле?

Адвокат Маси Найем сообщил, что сторона защиты народного депутата Ярослав Железняк получила иск от бизнесмена Тимур Миндич по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По словам Найема, команда уже анализирует исковое заявление, аргументы стороны истца и процессуальные документы. Он отметил, что дело фактически касается права публично озвучивать информацию, которая уже находится в общественном дискурсе.

Предметом спора стали высказывания Железняка в видео на его YouTube-канале, где он комментировал так называемое "дело Мидас", связанное с возможными коррупционными схемами. В частности, речь идет об утверждении о возможной причастности Миндича к организации, которую депутат называл преступной. Именно эти формулировки бизнесмен пытается обжаловать в суде.

В то же время сторона защиты настаивает: подобные оценки на момент заявлений уже звучали в медиа, экспертной среде, а также в политических и правоохранительных кругах.

Маси Найем подчеркнул, что в этом деле ключевым является не только содержание высказываний, но и контекст, в котором они были сделаны. Речь идет о том, были ли слова депутата собственным утверждением факта, или скорее оценкой уже публично известной информации.

Также суд должен определить, могли ли эти высказывания реально нанести ущерб репутации истца. По мнению адвоката, в подобных спорах всегда возникает баланс между двумя фундаментальными принципами – правом на защиту репутации и свободой слова.

"Дело Мидас": последние новости