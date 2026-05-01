Подібні записи оприлюднили нардепи від парламентських фракцій "Голос" Ярослав Железняк та "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Про що повідомили нардепи?

Ярослав Железняк припустив, що ці записи потрапили у публічний простір з боку адвокатів одного з фігурантів справи "Мідас". За його словами, у фрагментах ідеться про обговорення можливих кандидатів на посади міністра оборони і прем'єр-міністра перед змінами уряду 17 липня 2025 року.

Також у телефонній розмові могли обговорювати претендентів на посаду посла України в США, серед згаданих кандидатур були Рустем Умєров, Денис Шмигаль, а також Герман Галущено, чинна пані посол Ольга Стефанішина. Водночас у цьому контексті згадували Світлану Гринчук.

Ба більше, у відео також згадують так званий "проєкт 23". Нардеп каже, що у фрагментах розшифровок нібито йдеться про обговорення фінансової схеми за участі "третьої особи". Однак повного контексту розмов він не має.

Натомість Ярослав Железняк анонсував подальші публікації записів. Подібні твердження озвучує й нардеп Олексій Гончаренко. Але зауважимо, що станом на зараз автентичність "плівок" незалежно підтверджено не було.

Водночас реакції Тимура Міндіча, Рустема Умєрова або їхніх представників наразі невідомі, жодних коментарів обидві сторони не надавали.

До речі. Нещодавно скандально відомий бізнесмен Тимур Міндіч подав позов проти депутата Ярослава Железняка через його заяви про причетність до корупційної організації. Наразі сторона захисту вже отримала документи та готує позицію.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, минулого року НАБУ та САП викрили корупційну схему з незаконним розподілом коштів на сотні мільйонів доларів у сфері енергетики, головним фігурантом якої виявився український бізнесмен Тимур Міндіч.

Тоді оприлюднили записи розмов, які отримали неофіційну назву "плівки Міндіча". Ще у липні 2025 року оприлюднили фрагменти розмови між ним і тодішнім міністром оборони і наразі секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

До переліку ключових фігурантів також належить Олександр Цукерман ("Шугармен"). Він разом з Тимуром Міндічем залишили Україну до початку обшуків. Наразі вони розголошені у розшук, проти них вже запровадили санкції.

Днями журналіст Михайло Ткач показав фрагменти "плівок Міндіча", на яких чути його розмови із Сергієм Шефіром та Рустемом Умєровим. Вони могли обговорювати фінансову питання, підозри у справі і фінансування Fire Point.

Незадовго до цього через можливе зловживання владою та розголошення державної таємниці громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликала відсторонити Рустема Умєрова з посади секретаря РНБО.