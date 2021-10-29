Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, летальное оборонительное вооружение чрезвычайно актуально для Украины.
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"Это новые подходы по оказанию помощи Украине", – пояснил военный эксперт.
Романенко: От России слышно давление и угрозы
Романенко отметил, что кроме заявлений помощницы министра обороны США есть еще и заявление Александра Вершбоу. Он является экс-заместителем генсекретаря НАТО.
Он (Александр Вершбоу – 24 канал) обращает внимание на расширение предоставления вооружения и помощи сектору безопасности и обороны Украины. В связи с тем, что изменилась ситуация по принятию решения о помощи 60 миллионов долларов.
По мнению Романенко, угроза сосредоточения России на границах Украины не уменьшается. Со стороны России слышны заявления давления и угроз для Азовского и Черного морей.
Игорь Романенко о поставках оружия в Украину: смотрите видео
"Такое состояние недопустимо. Он (Александр Вершбоу – 24 канал) обращает внимание на то, что эту помощь надо расширять", – пояснил военный эксперт.
Романенко сообщил, что речь идет о помощи беспилотными летательными аппаратами США. Например, комплексом "Берег", а также другим ракетным оружием.
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Украина нуждается в противоракетной обороне
Военный эксперт отметил, что важен комплексный подход, а не заявления или действия одного политдеятеля США или НАТО. Нужна поддержка для Украины и ее Вооруженных сил.
Нам нужна защита от ракетных комплексов России. У нас по сути нет противоракетной обороны. Она слаба. Со старыми советскими комплексами,
– разъяснил Романенко.
По наблюдению военного эксперта, Украине нужно летальное оборонительное оружие, которое уничтожает технику и войска противника. "Это принципиально для нас", – подытожил он.
Помощь США: последние новости
- Накануне в аэропорту "Борисполь" 10, 18 и 22 октября поступила помощь из США. Речь идет о ракетных комплексах Javelin, боеприпасах к оружию, которое есть под "калибры НАТО", а также средствах личной защиты в условиях пандемии.
- Стоимость такой помощи США составляет 60 миллионов долларов. О ней договорились во время личной встречи Владимир Зеленский и Джо Байден.
- Вооружение переместят к базам и складам и передадут военнослужащим для использования. В частности американскую помощь отправят подразделениям Операции Объединенных сил.