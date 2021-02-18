Возле "Усадьбы Дивноморское" в Геленджике построят аквапарк. Этот винодельческий комплекс Фонд борьбы с коррупцией назвал частью резиденции президента России Владимира Путина.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник, ознакомленный с планом винодельни.

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Рабочих, которые будут строить аквапарк, проверяет ФСБ

Недавно "Усадьба Дивноморское" начала набирать рабочих на строительство аквапарка. Журналисты позвонили потенциальному работодателю. Он ошарашил информацией, что территория, на которой соорудят аквапарк, является закрытой и сотрудников проверяет ФСБ.

Мужчина по имени Деян сообщил, что уже наняли 20 человек, нужно еще 50.

Нужны именно русские. Без судимостей. Никаких мусульманских имен,

– уточнил Деян.

В течение недели Федеральная служба безопасности мониторит работников, которые должны выйти на стройку. Также ни одного трудового контракта с рабочими заключать не будут, заработанные деньги они получат "в конверте". Сооружение аквапарка продлится не менее года.

Номинальные владельцы винодельни близки к Владимиру Путину

На вопрос журналистов, повлияет ли расследование Фонда борьбы с коррупцией на масштабное строительство, Деян отреагировал красноречиво: бросил трубку.

Интересно! Официально "Усадьба Дивноморское" принадлежит компании "Лазурная ягода". Ее владельцами являются миллиардер Геннадий Тимченко и бизнесмен Владимир Колбин. Они оба близки к главе Кремля.

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Что известно о роскошном дворце Путина в Геленджике

О гигантской по размерам и стоимости недвижимости Путина рассказал Фонд борьбы с коррупцией, руководителем которого является Алексей Навальный.

Официальная площадь дворца – 17 691 квадратный метр, а территория, которая его окружает – 7 тысяч квадратных метров.

Официальная площадь дворца – 17 691 квадратный метр, а территория, которая его окружает – 7 тысяч квадратных метров. На территории резиденции разместили:

– оранжерею, где работают 40 садоводов;

– церковь;

– гигантский мост и чайный домик;

– амфитеатр;

– ледовый дворец;

– вертолетную площадку;

– бытовые здания и помещения штаба.

– оранжерею, где работают 40 садоводов; – церковь; – гигантский мост и чайный домик; – амфитеатр; – ледовый дворец; – вертолетную площадку; – бытовые здания и помещения штаба. Внутри дворца есть и парикмахерская, спа-зона, массажный кабинет, огромный бассейн, сауны и даже аквадискотека.

Также дворец Путина может похвастаться собственными казино, треком для электрических машинок и спортивным залом.

Обратите внимание! Пресс-служба Путина всю информацию о резиденции опровергает. Говорят, что главе Кремля такая недвижимость не принадлежит.

Смотрите фото из дворца Путина / Фото ФБК: