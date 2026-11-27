Минобороны Украины утвердило обновленные критерии определения предприятий ОПК, имеющих важное значение для национальной экономики. Ведомство ввело единые формы для оборонных контрактов и уточнило правила бронирования работников по грантам.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что изменилось в критериях для предприятий ОПК?

Министерство обороны обновило требования к определению предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиастроительной и космической отраслей как имеющих важное значение для национальной экономики. Соответствующий статус влияет на возможность компаний получить статус критически важных и провести бронирование своих работников.

Изменения внесены в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 23 октября 2026 года № 1328, которым обновлены критерии бронирования военнообязанных.

В частности, Минобороны ввело четыре единые формы подтверждения заключения и исполнения договоров.

При этом требования относительно подтверждения информации государственным заказчиком в сфере обороны, службой государственного заказчика или воинской частью остались без изменений. Также предприятия по-прежнему должны предоставлять копию финансовой отчетности за последний отчетный период вместе с квитанцией контролирующего органа.

Не изменилось требование относительно доли оборонной продукции: товары, работы и услуги оборонного назначения должны составлять более 50% общего объема производства компании за последний отчетный период.

Отдельно Минобороны уточнило критерии для предприятий ОПК, получивших грантовую поддержку.

Ранее для подтверждения соответствия этому критерию компании должны были предоставить копию грантового договора с заявкой и документ, подтверждающий получение средств.

Теперь, если отчетный период по грантовому договору завершился, предприятие должно дополнительно документально подтвердить, что продолжает его выполнять. В то же время минимальный объем грантовой поддержки не изменился. Он должен составлять не менее 500 тысяч гривен на одного военнообязанного, которого предприятие предлагает забронировать.

В Министерстве обороны подчеркнули, что общее количество критериев и механизм определения предприятий, важных для национальной экономики, остались такими же.

Напомним, что правительство изменило порядок получения и подтверждения статуса критически важного предприятия. Теперь бизнесу недостаточно соответствовать финансовым и отраслевым критериям – придется также объяснить, почему остановка его работы может нанести ущерб государству.