В Украине заработали новые правила карантина: что изменилось

20 сентября 2021 , 07:30
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Источник:

24 канал

В Украине с 20 сентября действуют новые карантинные нормы. Отныне вакцинированные люди могут обойти большинство ограничений в желтой и даже красной зоне. Кроме того, появились 2 вида COVID-сертификатов: "зеленые" и "желтые".

О том, какие теперь действуют ограничения в карантинных зонах и в чем заключается разница между COVID-сертификатами, читайте в материале.

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Правила карантина в зонах

В зеленой зоне остаются наименее строгие правила карантина. Обязательно только носить маски в общественных помещениях и транспорте.

В желтой зоне людям тоже нужно носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, есть определенные запреты:

  • массовые мероприятия можно проводить с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра площади;
  • заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест,
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более 1 человек на 10 квадратных метров,
  • очная работа учреждений образования не разрешена. Кроме тех, где у 80% персонала есть желтый или зеленый COVID-сертификат.

Согласно новым правилам, эти ограничения не будут применять, при наличии у более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме людей, не достигших 18 лет, "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.

Правда, в Минздраве отметили: окончательное решение об обслуживании только вакцинированных (или не только) посетителей будет принимать владелец заведения или организатор мероприятия.

В оранжевой зоне будут действовать все ограничения желтой зоны. Однако местные власти могут вводить и новые правила.

Несмотря на то, что в красной зоне действуют самые строгие правила, их теперь можно обойти. Ограничения не будут применяться в случае наличия у всего персонала и посетителей "зеленых" COVID-сертификатов.

В противном случае, кроме обязательного наличия маски в помещении и соблюдения дистанции, запрещена работа:

  • заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос,
  • ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров,
  • непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • учреждений образования, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино - и видеосъемки,
  • заведений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).

Разница между сертификатами COVID

Документов о вакцинации в Украине станет больше. В частности, введут "желтые" и "зеленые". Первые будут выдавать тем, кто получил только первую дозу прививки против коронавируса.

Отмена самоизоляции

Отныне вакцинированные люди могут не отбывать самоизоляцию при пересечении границы. Это касается также лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

Однако нужно иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении от коронавируса.

Автор: Ольга Музика