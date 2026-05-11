Получить направление будет не так легко: семейный врач объяснила, что ждет украинцев с 20 мая

С 20 мая все медицинские информационные системы будут работать по принципу "один аккаунт – один человек". Это означает, что каждое действие в электронной системе здравоохранения будет четко привязано к конкретному медицинскому работнику, который его выполнил.

Нововведения должны гарантировать украинцам защиту личных данных, но также могут усложнить получение направления. Об этом 24 Каналу рассказала семейный врач Сницар Алла, отметив, что особенно это может ударить по амбулаториям с большим потоком пациентов и нехваткой врачей.

Смотрите также Украинцам 50+ будут помогать с работой: как пройти обучение и найти вакансию

Какими будут новые правила визита семейного врача?

Семейный врач объяснила, если раньше пациент мог позвонить или подойти к медсестре или регистратуре в больнице и быстро оформить направление к нужному специалисту без контакта с семейным врачом, сейчас система будет работать по-другому.

Теперь направление должен создавать именно тот врач, который несет за него ответственность, потому что вход в МИС будет персонализированным. То есть действия медсестры, врача или администратора будут разграничены. Поэтому пациентам придется иметь контакт с семейным врачом или хотя бы официально обращаться к нему через канал коммуникации, если это позволяет конкретное заведение,

– сказала она.

Сницар отметила, что новые правила являются удобными для общей системы, ведь они гарантируют юридическую прозрачность, безопасность данных, контроль за необоснованными направлениями и персональную ответственность медиков.

В то же время для семейных врачей ситуация двоякаяс одной стороны, будет меньше "неофициальных" просьб оформить направление без осмотра, с другой – произойдет увеличение бюрократических нюансов, а пациентам с хроническими состояниями будет труднее быстро получить повторное направление.

Обратите внимание! С февраля этого года в Украине работает кабинет пациента в электронной системе здравоохранения. Зарегистрировавшись, украинцы могут просматривать и обновлять персональные данные, искать врача онлайн и подавать декларацию без визита в медицинское учреждение в медицинское учреждение.

Семейный врач также обратила внимание на еще один недостаток – когда получить бесплатное направление становится дольше или сложнее, некоторые люди могут выбирать поход в частные клиники, где к узкому специалисту можно попасть сразу в день записи.

Она подытожила, что в целом идея изменений заключается в создании четкой системы по электронному документообороту. Теперь остается вопрос, готова ли система к этому переходу, учитывая количество врачей и время приема пациентов.

Как можно получить электронное направление к узкому специалисту без очередей?

В Министерстве здравоохранения отмечают, что украинцы могут воспользоваться услугой электронного направления. Ежегодно врачи выписывают ориентировочно 200 миллионов таких направлений.