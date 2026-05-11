Нововведения должны гарантировать украинцам защиту личных данных, но также могут усложнить получение направления. Об этом 24 Каналу рассказала семейный врач Сницар Алла, отметив, что особенно это может ударить по амбулаториям с большим потоком пациентов и нехваткой врачей.

Какими будут новые правила визита семейного врача?

Семейный врач объяснила, если раньше пациент мог позвонить или подойти к медсестре или регистратуре в больнице и быстро оформить направление к нужному специалисту без контакта с семейным врачом, сейчас система будет работать по-другому.

Теперь направление должен создавать именно тот врач, который несет за него ответственность, потому что вход в МИС будет персонализированным. То есть действия медсестры, врача или администратора будут разграничены. Поэтому пациентам придется иметь контакт с семейным врачом или хотя бы официально обращаться к нему через канал коммуникации, если это позволяет конкретное заведение,

– сказала она.

Сницар отметила, что новые правила являются удобными для общей системы, ведь они гарантируют юридическую прозрачность, безопасность данных, контроль за необоснованными направлениями и персональную ответственность медиков.

В то же время для семейных врачей ситуация двоякаяс одной стороны, будет меньше "неофициальных" просьб оформить направление без осмотра, с другой – произойдет увеличение бюрократических нюансов, а пациентам с хроническими состояниями будет труднее быстро получить повторное направление.

Обратите внимание! С февраля этого года в Украине работает кабинет пациента в электронной системе здравоохранения. Зарегистрировавшись, украинцы могут просматривать и обновлять персональные данные, искать врача онлайн и подавать декларацию без визита в медицинское учреждение в медицинское учреждение.

Семейный врач также обратила внимание на еще один недостаток – когда получить бесплатное направление становится дольше или сложнее, некоторые люди могут выбирать поход в частные клиники, где к узкому специалисту можно попасть сразу в день записи.

Она подытожила, что в целом идея изменений заключается в создании четкой системы по электронному документообороту. Теперь остается вопрос, готова ли система к этому переходу, учитывая количество врачей и время приема пациентов.

Как можно получить электронное направление к узкому специалисту без очередей?

В Министерстве здравоохранения отмечают, что украинцы могут воспользоваться услугой электронного направления. Ежегодно врачи выписывают ориентировочно 200 миллионов таких направлений.