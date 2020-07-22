Новые правила выдачи удостоверений водителя: инфографика
Список необходимых документов для подтверждения навыков управления транспортом расширили. А новый приказ МВД установил основания для аннулирования удостоверения водителя.
С 17 июля в Украине действует приказ Министерства внутренних дел, который расширяет список нужных документов для получения водительских прав.
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Документ утверждает две новые инструкции:
- О порядке приема экзаменов, что совершенствует порядок выдачи водительского удостоверения, а также подробнее регламентирует их проведение;
- Об использовании технических средств контроля при сдаче экзаменов. То есть как и где должны храниться видео и фото со сдачи экзамена, а также, кто может получить доступ к этой информации.
Максимальный допустимый перерыв в навыках управления транспортом – три месяца. А результаты экзаменов можно оспорить в течение десяти рабочих дней.
Нововведения
- при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами любой из категорий В, С1, С, D1 и D;
- подтвердить навыки управления можно документом на право собственности транспорта другого супруга, и документами, подтверждающими заем, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;
- если открывать две или больше категорий, то теория сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;
- экзамен останавливают, если человек пользуется какими-то дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками;
- продолжительность этапов: на площадке – не менее 10 минут, на дороге – не менее 20 минут, всего – не более часа;
- возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.п);
- фото- и видеофиксация ведется с самого начала экзамена и ведется непрерывно до конца.
Основания для аннулирования водительского удостоверения:
- лишение права управления, полученного впервые;
- предоставление фиктивных документов.
Также возможно изъятие имеющейся категории, если она не подтверждена медицинской справкой. Но ее можно восстановить, если будет предоставлена новая медицинская справка и пригодность к управлению восстановлена.