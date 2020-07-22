Список необходимых документов для подтверждения навыков управления транспортом расширили. А новый приказ МВД установил основания для аннулирования удостоверения водителя.

С 17 июля в Украине действует приказ Министерства внутренних дел, который расширяет список нужных документов для получения водительских прав.

Читайте также Какими будут новые штрафы за нарушение ПДД для водителей в 2020 году

Документ утверждает две новые инструкции:

О порядке приема экзаменов, что совершенствует порядок выдачи водительского удостоверения, а также подробнее регламентирует их проведение;

Об использовании технических средств контроля при сдаче экзаменов. То есть как и где должны храниться видео и фото со сдачи экзамена, а также, кто может получить доступ к этой информации.

Максимальный допустимый перерыв в навыках управления транспортом – три месяца. А результаты экзаменов можно оспорить в течение десяти рабочих дней.

Нововведения

при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами любой из категорий В, С1, С, D1 и D;

подтвердить навыки управления можно документом на право собственности транспорта другого супруга, и документами, подтверждающими заем, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;

если открывать две или больше категорий, то теория сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

экзамен останавливают, если человек пользуется какими-то дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками;

продолжительность этапов: на площадке – не менее 10 минут, на дороге – не менее 20 минут, всего – не более часа;

возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.п);

фото- и видеофиксация ведется с самого начала экзамена и ведется непрерывно до конца.

Основания для аннулирования водительского удостоверения:

лишение права управления, полученного впервые;

предоставление фиктивных документов.

Также возможно изъятие имеющейся категории, если она не подтверждена медицинской справкой. Но ее можно восстановить, если будет предоставлена новая медицинская справка и пригодность к управлению восстановлена.



Правила получения водительских прав / Инфографика 24 канала