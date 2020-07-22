Перелік необхідних документів для підтвердження навичок керування транспортом розширили. А також новий наказ МВС встановив підстави для анулювання посвідчення водія.

Зі 17 липня в Україні діє наказ Міністерства внутрішніх справ, який розширює перелік потрібних документів для отримання водійських прав.

Читайте також Якими будуть нові штрафи за порушення ПДР для водіїв у 2020 році

Документ затверджує дві нові інструкції:

Про порядок приймання іспитів, що вдосконалює порядок видачі посвідчення водія, а також докладніше регламентує їхнє проведення;

Про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів. Тобто як і де повинні зберігатись відео та фото зі складання іспиту, а також, хто може отримати доступ до цієї інформації.

Максимальна допустима перерва в навичках керування транспортом – три місяці. А результати іспитів можна оскаржити протягом десяти робочих днів.

Нововведення

при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D;

підтвердити навички керування можна документом на право власності транспорту іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном;

якщо відкривати дві чи більше категорій, то теорія здається лише один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії;

іспит зупиняють, якщо людина користується якимись додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками;

тривалість етапів: на майданчику – не менше 10 хвилин, на дорозі – не менше 20 хвилин, всього – не більше години;

можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП тощо);

фото- та відеофіксація ведеться зі самого початку іспиту та ведеться безперевно до кінця.

Підстави для анулювання посвідчення водія:

позбавлення права керування, отриманого вперше;

надання фіктивних документів.

Також можливе вилучення наявної категорії, якщо вона не підтверджена медичною довідкою. Але її можна поновити, якщо буде надана нова медична довідка і придатність до керування буде відновлена.



Правила отримання водійських прав / Інфографіка 24 каналу