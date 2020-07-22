Нові правила видачі посвідчень водія: інфографіка
Перелік необхідних документів для підтвердження навичок керування транспортом розширили. А також новий наказ МВС встановив підстави для анулювання посвідчення водія.
Зі 17 липня в Україні діє наказ Міністерства внутрішніх справ, який розширює перелік потрібних документів для отримання водійських прав.
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Документ затверджує дві нові інструкції:
- Про порядок приймання іспитів, що вдосконалює порядок видачі посвідчення водія, а також докладніше регламентує їхнє проведення;
- Про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів. Тобто як і де повинні зберігатись відео та фото зі складання іспиту, а також, хто може отримати доступ до цієї інформації.
Максимальна допустима перерва в навичках керування транспортом – три місяці. А результати іспитів можна оскаржити протягом десяти робочих днів.
Нововведення
- при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D;
- підтвердити навички керування можна документом на право власності транспорту іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном;
- якщо відкривати дві чи більше категорій, то теорія здається лише один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії;
- іспит зупиняють, якщо людина користується якимись додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками;
- тривалість етапів: на майданчику – не менше 10 хвилин, на дорозі – не менше 20 хвилин, всього – не більше години;
- можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП тощо);
- фото- та відеофіксація ведеться зі самого початку іспиту та ведеться безперевно до кінця.
Підстави для анулювання посвідчення водія:
- позбавлення права керування, отриманого вперше;
- надання фіктивних документів.
Також можливе вилучення наявної категорії, якщо вона не підтверджена медичною довідкою. Але її можна поновити, якщо буде надана нова медична довідка і придатність до керування буде відновлена.