"Рупоры Кремля": ГУР и ЦПД разоблачили новых российских пропагандистов

Украинские разведчики обнародовали данные о шести российских общественных деятелях, которых называют участниками информационной войны против Украины. Информация о них была размещена в разделе "Рупоры Кремля" на портале War&Sanctions.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Что известно о разоблачении новых пропагандистов?

Ведомство совместно с Центром противодействия дезинформации обнародовало данные о шести российских публичных лицах в разделе "Рупоры Кремля" на портале War&Sanctions. Все эти фигуранты принимают непосредственное участие в информационной и технологической войне против Украины.

Среди обнародованных деятелей – разработчик беспилотных систем и автор телеграм-канала "разработчик БПЛА" Сергей Товкач. Он публикует материалы из зон боевых действий, организует сбор средств для оккупантов и дает технические рекомендации по применению дронов против Вооруженных Сил Украины. Также в базу попал Алексей Чадаев – политтехнолог и советник министра транспорта России, который является одним из ключевых организаторов технологического обеспечения российской армии в сфере БПЛА.

Помимо них, в базу попал пропагандист Роман Голованов – ведущий ресурсов "Соловьев Live" и "Спас", а также корреспондент "Комсомольской правды". Он активно распространяет религиозную дезинформацию и фейки о якобы "гонениях на православную церковь" в Украине.

В целом раздел "Рупоры Кремля" уже содержит сведения о почти двух сотнях представителей российской информационной машины. Они оправдывают военные преступления, манипулируют фактами о событиях на фронте и пытаются влиять на общественное мнение во многих странах мира.

Украинские ведомства призывают международных партнеров немедленно применить персональные санкции против разоблаченных лиц, заблокировать их финансовые активы, запретить въезд и полностью прекратить любое коммерческое или медийное сотрудничество.

Напомним, Россия продолжает использовать 26 судов для перевозки нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и похищенного украинского зерна, сообщили в ГУР. При этом 18 из этих судов не находятся под санкциями стран-партнеров Украины.