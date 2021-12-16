Новые рейтинги: партии Разумкова и Притулы лидируют в Киеве

"Разумная политика" Разумкова и "Партия Притулы" попадают в Киевсовет согласно последнему соцопросу группы "Рейтинг".

9,4% респондентов отдали бы свои голоса за "Разумную политику" Разумкова.

"Партия Притулы" оказалась на 5 месте в общем рейтинге, набрав 7,5% в общем рейтинге и также гарантированно прошла бы в городской совет, если бы выборы прошли в ближайшее время.

Лидерами соцопроса остаются партии УДАР Кличко (19,1%), "Европейская солидарность" (17%) и "Слуга народа" (13,3%).

"Батькивщина" набрала всего 5,4% голосов. 4,9% респондентов голосовали бы за ОПЗЖ.

Опрос проводился среди жителей Киева 10-12 декабря 2021 года. Всего методом телефонных интервью социологи опросили около 2 тысяч респондентов.