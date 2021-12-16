9,4% респондентів віддали б свої голоси за "Розумну політику" Разумкова.

"Партія Притули" опинилась на 5 місці в загальному рейтингу, набравши 7,5% в загальному рейтингу і також гарантовано пройшла б до міської ради, якби вибори відбулись найближчим часом.

Лідерами соцопитування лишаються партії УДАР Кличка (19,1%), "Європейська солідарність" (17%) та "Слуга народу" (13,3%).

"Батьківщина" набрала всього 5,4% голосів. 4,9% респондентів голосували б за ОПЗЖ.

Опитування проводилося серед жителів Києва 10–12 грудня 2021 року. Всього методом телефонних інтерв'ю соціологи опитали близько 2 тисяч респондентів.