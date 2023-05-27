ЕС хочет закрыть лазейку обхода санкций Россией: 2 страны блокируют это решение

Новые санкции Европейского союза против России блокирует не только Венгрия. СМИ сообщают, что есть, по крайней мере, еще одна страна, которая не хочет применять более жесткие санкции в отношении страны-агрессора.

Журналисты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС заявили, что Греция также блокирует новые санкции ЕС против России.

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Греция и Венгрия выступают против новых санкций

Сейчас ЕС обсуждает 11 пакет санкций против России. 10 предыдущих пакетов санкций были направлены на меры против экономики России, а в 11-м пакете ЕС хочет избежать обхода своих санкций.

Примечательно, что этот шаг может быть направлен против других стран, помогающих Москве уклоняться от торгового эмбарго. Любопытно, что Будапешт и Афины выступили против такого решения.

Будапешт и Афины не хотят, чтобы трогали их компании

Ранее Киев составил список частных компаний, которые он называет спонсорами войны. Эти компании помогают обходить санкции России, и среди них есть многие европейские фирмы.

По данным СМИ, Афины и Будапешт хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка, прежде чем они согласятся с пакетом санкций.

Сообщается, что это повлекло за собой напряженность на встрече министров иностранных дел стран ЕС в начале этой недели, где министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прямо критиковала Венгрию.

Также 4 дипломата сообщили, что на встрече послов ЕС 24 мая в центре внимания уже была Греция, тоже выступившая против теоретических мер обхода санкций.

Греция повторила, что в случае наличия конкретных доказательств нарушения санкций о них должны сообщить соответствующим государствам-членам на техническом уровне, чтобы это было адекватно расследовано и затем были приняты надлежащие меры,

– сказал один из дипломатов ЕС.

Другой дипломат ЕС сказал, что до тех пор, пока Венгрия и Греция отказываются договариваться о чем-либо до того, как их компании будут исключены из списка, "нет никакого давления для реального продвижения в других частях".

Однако дипломаты отметили, что уровень недовольства Венгрией гораздо выше. Ведь если в случае с Грецией это единичный случай, то пророссийская и прокитайская линия Будапешта часто мешала ЕС достичь единодушия в заявлениях относительно Москвы и Пекина.