Журналісти Politico з посиланням на п'ятьох дипломатів ЄС заявили, що Греція також блокує нові санкції ЄС проти Росії.

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Греція та Угорщина виступають проти нових санкцій

Зараз ЄС обговорює 11-й пакет санкцій проти Росії. 10 попередніх пакетів санкцій були спрямовані на заходи проти економіки Росії, а в 11 пакеті ЄС хоче уникнути обходу своїх санкцій.

Примітно, що цей крок може бути спрямований проти інших країн, які допомагають Москві ухилятися від торгового ембарго. Цікаво, що Будапешт і Афіни виступили проти такого рішення.

Будапешт та Афіни не хочуть, щоб займали їхні компанії

Раніше Київ склав список приватних компаній, які він називає "спонсорами війни". Ці компанії допомагають обходити санкції Росії, і серед них є багато європейських фірм.

За даними ЗМІ, Афіни та Будапешт хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені з цього списку, перш ніж вони погодяться на пакет санкцій.

Повідомляється, що це спричинило напруженість на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС на початку цього тижня, де міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямо критикувала Угорщину.

Також 4 дипломати повідомили, що на зустрічі послів ЄС 24 травня в центрі уваги вже була Греція, яка теж виступила проти теоретичних заходів обходу санкцій.

Греція повторила, що у випадку наявності конкретних доказів порушення санкцій, їх мають довести до відома відповідних держав-членів на технічному рівні, щоб це було адекватно розслідувано і потім було вжито належних заходів,

– сказав один із дипломатів ЄС.

Інший дипломат ЄС сказав, що доти, доки Угорщина і Греція відмовляються домовлятися про будь-що до того, як їхні компанії буде виключено зі списку, "немає жодного тиску для реального просування в інших частинах".

Проте дипломати зауважили, що рівень невдоволення Угорщиною набагато вищий. Адже якщо у випадку з Грецією це одиничний випадок, то проросійська і прокитайська лінія Будапешту часто заважала ЄС досягти одностайності в заявах щодо Москви й Пекіна.