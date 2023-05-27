Зеленський підписав відповідні укази. У додатках зазначили, що президент застосував санкції проти 51 громадянина Росії.

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Хто під санкціями

Крім того, обмеження застосували проти 220 юридичних осіб, серед яких є російські та закордонні компанії. Під санкції потрапили:

акціонерне товариство "Залізнична торгова компанія",

товариство з обмеженою відповідальністю "Інноваційні технології мастил",

товариство з обмеженою відповідальністю "Оборонрегістр".

кіпрські компанії "Серч Локейшн Лімітед", "2ГІС Локал Серч Лімітед", чеська "Навітел с.р.о",

товариство з обмеженою відповідальністю "Навітел Україна", яке зареєстровано в Україні.

Контроль за виконанням рішення традиційно поклали на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Попередні санкції

У квітні Зеленський так само запровадив економічні санкції проти 400 фізичних та 250 юридичних осіб. У список потрапили компанії "Яндекс", "Рамблер" та інші.

Серед фізосіб – донька російського міністра оборони Шойгу, президентка федерації тріатлону Росії Ксенія Шойгу, міністр спорту і туризму Білорусі Сергій Ковальчук, російський фігурист Ілля Авербух, гімнастка Світлани Хоркіна та український підприємець Сергій Гаврильчук.