В центре внимания – обход санкций: ЕС уже в ближайшее время может принять новые меры против России

Евросоюз уже 18 июля может приступить к обсуждению новых карательных ограничений против России. Прежде всего, это касается обхода предыдущих санкций.

Об этом написал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что уже 18 июня результатом обсуждений могут стать некоторые новые меры.

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В ЕС будут решать вопросы с обходом санкций против россии

Вопросом номер один станет решение проблемы с обходом антироссийских санкций. Речь идет о том, как государство-агрессор находит пути, чтобы избежать капальных ограничений.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что группа Макфола – Ермака уже предоставляла западным партнерам свои предложения по новым антироссийским санкциям.

Германия перестанет покупать российский уголь уже с 1 августа

Ранее Ермак сообщил, что с 1 августа Германия уже не будет покупать российские угли, а от российской нефти планируют отказаться уже с 31 декабря.

По пути отказа от энергоресурсов государства-агрессора и Италия. Итальянцы сократили свою зависимость от импорта российского газа до 25% с примерно 40% в начале года. Вместе с тем, зависимость Германии от российского голубого топлива достаточно высока: 35% от всего объема потребления.

Ермак отметил, что вопрос газового эмбарго и усиление нефтяных ограничений следует рассмотреть в седьмом пакете санкций. Это ведь способ лишить москву возможности финансировать войну.

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Санкции против россии: последние новости

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