Новые санкции против России – не то, что надо Украине

Евросоюз объявил новые санкции. Мы очень благодарны, и лучше с ними, чем без них.

Но говоря откровенно, это не совсем то, что надо Украине.

Читайте У переговоров с Россией своя задача на этой войне

О каких санкциях речь?

Эмбарго на импорт угля, дерева, химикатов и других товаров на почти 10 миллиардов евро в год.

Запрет экспорта в Россию полупроводников, компьютеров, технологий сектора сжиженного газа и другого электрического и транспортного оборудования.

Европейская железная дорога и порты закроются для России. Впрочем, это ограничение не будет касаться энергетики, продовольствия и медикаментов.

Запрет операций с банком ВТБ и еще тремя крупными банками рашки. Но это не будет касаться банков – энергетических кошельков мордора.

Будет ли больно России от этих санкций?

Да. Но эффект не будет мгновенным. Своими шагами Запад перекрывает все шансы для экономического развития москалей. Их торговля будет сокращаться, а также исчезнет доступ к неотъемлемому элементу роста – технологиям.

В чем проблема? Это не убьет экономику России уже сейчас. Ограничения их импорта на 10 миллиардов евро – это меньше десятой части поступлений от продажи нефти и газа мордора в ЕС.

Важно Операция "Свиньи на гриле", или Почему оккупанты сбежали из-под Киева и Чернигова

Запрет импорта российского угля далек от эмбарго на нефть и газ. По оценкам исследователей, платежи ЕС в Россию за уголь с 24 февраля составили 700 миллионов евро.

За нефть и газ – 18,5 миллиарда евро, или в более 25 раз больше (!). Отсутствие эмбарго на российские нефть и газ будет оставлять невредимым хребет валютных доходов нашего врага.

Наших людей убивают, пытают и насилуют прямо сейчас. Война в центре Европы идет сейчас. У нас нет времени ждать долгого падения ржавой недоимперии. Жаль, что некоторые политики ценят 1 – 2% роста экономики больше безопасности собственных стран и тысяч жизней тех, кого называют своими друзьями, за которых вдохновенно "молятся и переживают".

Также интересно: Путин хочет показать стабильность, – Фурса о курсе рубля: смотрите видео