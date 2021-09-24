Новые санкции против России: палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. В документе предусмотрели новые санкции против России и помощь Украине.

В проекте содержится запрет для американцев покупать и продавать российские суверенные долговые обязательства. В частности, не только на первичном, но и на вторичном рынках.

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Накануне Палата одобрила эту поправку в бюджет. По мнению экспертов, эти действия могут привести к увеличению финансовых затрат для России, особенно во время рыночных потрясений.

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Законопроект, который предусмотрели в бюджете, рекомендует Белому дому ввести санкции против 35 человек, которых российский оппозиционер Алексей Навальный и соратники обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции.

Также там есть санкции против "Северного потока-2".

Кроме того, инициатива предлагает усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России.

Проект бюджета достигает 778 миллиардов долларов.

Бюджет еще окончательно не одобрили

Чтобы утвердить проект окончательно, нужно, чтобы его с таким же содержанием приняли в Сенате. Закон вступает в силу после того, как его подпишет президент США.