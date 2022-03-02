Новые санкции США против РФ и еще боевые самолеты для Украины: Кулеба поговорил с Блинкеном

Украинские защитники и защитницы уже почти неделю дают уверенный отпор российским оккупантам. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с Энтони Блинкеном новую помощь США Украине.

Разговор состоялся в телефонном режиме. Речь шла о новых санкциях США против России и предоставлении дополнительных боевых самолетов для украинских военных.

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О чем Кулеба разговаривал с Блинкеном

Дмитрий Кулеба поблагодарил США за уже оказанную Украине военную помощь. Вместе с тем, чиновники государств-союзников согласовали новые партии оборонного оружия от США Украины.

Министр иностранных дел Украины особо отметил важность усиления Воздушных Сил ВСУ, а также были обсуждены новые санкции против страны-агрессора. Дипломаты договорились, что санкционное давление должно постоянно нарастать, пока Россия не прекратит войну и не уйдет с украинских территорий.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили попытки России обойти санкции с помощью горстки третьих стран и договорились совместно работать над закрытием возможностей страны-оккупантки смягчить влияние санкций.

К слову, Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина привержена поиску путей дипломатического урегулирования, однако пока Россия не демонстрирует никакой готовности к конструктивным переговорам, все союзники должны демонстрировать единство в повышении давления на Россию по всем фронтам.

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Полное сообщение МИД:

Дмитрий Кулеба обсудил с Энтони Блинкеном новые санкции против РФ и дополнительные боевые самолеты для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Дмитрий Кулеба выразил благодарность США за уже оказанную Украине военную помощь. Собеседники согласовали новые партии оборонительного оружия для Украины. Министр особо отметил важность усиления Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен обсудили новые жесткие санкции против России. Они договорились, что санкционное давление должно постоянно повышаться, пока Россия не прекратит войну и не освободит украинские территории.

Руководители внешнеполитических ведомств уделили особое внимание попыткам России обойти санкции с помощью третьих стран и договорились совместно работать над закрытием возможных путей смягчения санкций.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина предана поиску путей дипломатического урегулирования, но пока РФ не демонстрирует готовность к конструктивным переговорам, все союзники должны демонстрировать единство в повышении давления на РФ по всем фронтам.