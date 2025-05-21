Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что враг уже давно сделал из "Шахедов" свои "Герани". Иранских компонентов в усовершенствованных дронах почти не осталось.

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Как уберечься во время атаки

В новых "Геранях-2" почти все ключевые узлы и агрегаты являются китайскими или российскими. Благодаря инженерам из Китая удалось перераспределить боевую нагрузку благодаря уменьшению топливного бака. Поэтому сейчас этот дрон летит на меньшее расстояние, но может нести больше боеприпасов.

Герань летит на расстояние 500 – 700 километров, а не 1500, как было раньше. Однако, она несет больше вооружения. Если говорим о безопасности, то к таким дронам стоит относиться как к крылатым ракетам.

У крылатой ракеты боевая часть имеет около пол тонны, здесь – 100 килограммов, но механизмы поражения примерно одинаковые. Они особенно похожи в эпицентре удара. Поэтому даже правило "2 стен" может не помочь,

– заметил Роман Свитан.

От этих "тяжелых" дронов надо отходить оптимально на нижние этажи, а еще лучше в подвалы. Это стоит делать каждый раз, когда слышим предупреждение о возможной атаке беспилотниками. Других вариантов нет, надо одинаково относиться к угрозе крылатых ракет и дронов.

К слову, в ночь на 21 апреля россияне в очередной раз обстреляли Украину беспилотниками. Под ударом врага находились Сумы, там есть попадания в предприятия, повреждены объекты промышленности.