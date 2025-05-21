Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ворог вже давно зробив з "Шахедів" свої "Герані". Іранських компонентів у вдосконалених дронах майже не залишилося.

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Як вберегтися під час атаки

У нових "Геранях-2" майже всі ключові вузли та агрегати є китайськими або російськими. Завдяки інженерам з Китаю вдалося перерозподілити бойове навантаження завдяки зменшенню паливного бака. Тому зараз цей дрон летить на меншу відстань, але може нести більше боєприпасів.

Герань летить на відстань 500 – 700 кілометрів, а не 1500, як було раніше. Однак, вона несе більше озброєння. Якщо говоримо про безпеку, то до таких дронів варто ставитися як до крилатих ракет.

У крилатої ракети бойова частина має близько пів тонни, тут – 100 кілограмів, але механізми ураження приблизно однакові. Вони особливо схожі в епіцентрі удару. Тому навіть правило "2 стін" може не допомогти,

– зауважив Роман Світан.

Від цих "важких" дронів треба відходити оптимально на нижні поверхи, а ще краще у підвали. Це варто робити щоразу, коли чуємо попередження про можливу атаку безпілотниками. Інших варіантів немає, треба однаково ставитися до загрози крилатих ракет і дронів.

До слова, в ніч на 21 квітня росіяни вкотре обстріляли Україну безпілотниками. Під ударом ворога перебували Суми, там є влучання у підприємства, пошкоджені об'єкти промисловості.