Массированная атака на Украину: Россия била по железной дороге и депо
- В ночь на 11 февраля Россия нанесла удары по объектам Укрзализныци
- Речь о железнодорожной станции в Днепропетровской области и депо в Конотопе Сумской области.
В двух областях Украины в ночь на 11 февраля были удары по железнодорожной инфраструктуре. Также враг обстреливал дома.
Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. На Днепропетровщине нанесли удар по железнодорожной станции, а в Конотопе на Сумщине – по депо.
Что известно об ударах по железной дороге сегодня?
Утром 11 февраля россияне ударили по железнодорожной станции в Днепропетровской области. Были повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура. Возгорание оперативно ликвидировали.
По Конотопу был очередной удар. Утром 11 февраля оккупанты ударили по железнодорожному депо. Поврежден технический подвижной состав. Враг продолжает атаки на этот железнодорожный узел Сумщины. Самое главное – работники не пострадали. На месте работают аварийные и восстановительные бригады,
– рассказал Алексей Кулеба.
Показываем Конотоп на карте
Он отметил, что во время массированной атаки ночью под ударами были города и села, жилая и другая гражданская инфраструктура. Есть погибшие и раненые.
"Это очередная целенаправленная атака на гражданскую логистику и критическую инфраструктуру. Но, несмотря на удары, все службы делают максимум, чтобы как можно быстрее восстановить работу и помочь людям", – добавил министр.
Какие области обстреляла Россия 11 февраля?
Мониторы писали о многих беспилотниках на Сумщине. В частности, в районе Конотопа.
В Запорожье повреждены помещения отделения стационара одного из медучреждений. В Вольнянске Запорожской области ранены две женщины. В обоих случаях это были удары дронами.
Во время удара по Харьковской области дрон уничтожил дом в Богодухове. Там погибла семья, которая переехала из Золочева. Выжила только беременная мать.