Украина продолжает улучшать сервис по предоставлению онлайн-услуг в приложении "Дия". В течение этого месяца появится около 10 новых услуг и документов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В Дие появятся 10 новых услуг и документов

Встретились с командой на еженедельной встрече по Дие. Сейчас у нас готово к запуску около 10 новых услуг и документов в Дие. В течение месяца они появятся в вашем приложении,

– написал он.

По информации Федорова, уже на этой неделе в бета-тесте доступны электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство. На очереди тестирование военных облигаций и первые услуги Нотариата.

Возвращение "шеринга техпаспорта" и перевод документов

Также вскоре в приложении будет восстановлен "шеринг техпаспорта". Это позволит поделиться документом в несколько щелчков с человеком, который пользуется вашим авто. Эту услугу запустили на Diia Summit в феврале, но из-за войны ее работы были вынуждены временно остановить.

Глава Минцифры также анонсировал очередной шаг к международной интеграции "Дии". Так, по его словам, уже скоро цифровые документы в приложении будут иметь перевод на английский.

Кроме того, Федоров отметил, что их команда параллельно продолжает работать над топ-проектами, требующими большого количества интеграций и ресурсов, но именно они являются революционными. О них пообещал рассказать позже.

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