Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також Повісток і військового обліку в Дії не буде, – Мінцифри

У Дії з'являться 10 нових послуг та документів

Зустрілися з командою на щотижневій зустрічі по Дії. Зараз у нас готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у Дії. Протягом місяця вони зʼявляться у вашому застосунку,

– написав він.

За інформацією Федорова, уже цього тижня в бета-тесті доступні електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання. На черзі тестування військових облігацій та перші послуги єНотаріату.

Повернення "шерингу техпаспорту" та переклад документів

Також невдовзі у додатку буде відновлено "шеринг техпаспорту". Це дозволить поділитися документом у декілька кліків із людиною, яка користується вашим авто. Цю послугу запустили на Diia Summit у лютому, але через війну її роботу були змушені тимчасово зупинити.

Очільник Мінцифри також анонсував черговий крок до міжнародної інтеграції "Дії". Так, за його словами, вже незабаром цифрові документи в застосунку матимуть переклад англійською.

Крім того, Федоров зазначив, що їхня команда паралельно продовжує працювати над топ-проектами, які потребують великої кількості інтеграцій та ресурсів, але саме вони є революційними. Про них пообіцяв розповісти згодом.

Може вас зацікавити – Як і хто отримає від держави 250 тисяч гривень на бізнес: дивіться відео