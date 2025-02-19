Новые военные союзы: Европа должна быть готова уже помогать Украине

На словах страны Европы, за исключением нескольких стран, готовы всячески помогать Украине. Только денег на эту помощь не хватает.

Такое мнение высказал в эфире 24 Канала военный эксперт Владислав Селезнев. Он добавил, что сейчас ведутся дискуссии о возможности размещения европейских миротворцев в Украине. Впрочем, для этого нужна значительная финансовая поддержка со стороны европейских партнеров.

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Несколько десятков тысяч личного состава миротворцев нужно содержать, создавать для них базы и организовывать линии наблюдения. Для всего этого необходимы огромные средства.

Когда европейцы будут действовать активнее

"На словах наши европейские партнеры готовы нас поддержать. Но насколько быстро они осознают необходимость финансирования этой поддержки? Очевидно, что если мы не сможем выполнить определенные задачи, следующими жертвами московского режима могут стать страны Европы", – сказал Владислав Селезнев.

Он добавил, что как только это понимание придет, европейцы будут действовать активнее. Пока продолжается определенная трансформация: европейцы, которые жили в сытой и спокойной Европе, постепенно просыпаются ото сна.

Потому что раньше существовала "зонтичная" защита со стороны США. Сейчас эти иллюзии развеиваются, и Европе приходится искать ресурсы, ограничивать расходы на другие программы и сосредотачивать средства на усилении собственных вооруженных сил, чтобы быть начеку,

– сказал Селезнев.

Он отметил, что некоторые европейские политики уже утверждают: в течение ближайших шести лет может произойти прямое боевое столкновение между армией России и армией НАТО.

До сих пор нет рычагов влияния на Россию

"Еще буквально несколько дней назад мы жили в иллюзии, что французские войска вот-вот могут зайти на территорию нашей страны как миротворцы, чтобы поддержать нас в борьбе за независимость и территориальную целостность. Однако президент Франции Эммануэль Макрон уже подчеркнул, что участие французских миротворцев невозможно до тех пор, пока не утихнут боевые действия на территории Украины", – сказал Владислав Селезнев.

Он добавил, что пока нет никаких реальных рычагов влияния, которые заставили бы Путина прекратить обстрелы украинских территорий. К тому же, если учитывать недавнюю практику переговоров с Кремлем, стоит вспомнить, что после подписания Минских договоренностей не было ни одного дня, когда бы на фронте прекратились обстрелы украинских позиций. Поэтому надеяться, что Путин будет придерживаться взятых на себя обязательств, не стоит.

Наши западные партнеры, опять же, на словах нас серьезно поддерживают. Мы имеем всестороннюю поддержку, но в основном в рамках политической риторики. По материальным поставкам – ситуация гораздо сложнее,

– сказал Владислав Селезнев.

Он отметил, что Европа помогла финансово и материально-технически больше, чем США. Впрочем, даже министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что только 50% от обещанного доходит непосредственно до военнослужащих на поле боя.

"Где исчезает остальное еще на подходах к границам Украины – неизвестно. Об этом так же говорит и президент Украины. Нам много обещали, но не всегда эти обещания становятся реальностью", – подытожил Владислав Селезнев.