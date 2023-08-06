Новые встречи и внутренние чистки в государстве: Зеленский обратился к украинцам 6 августа

Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа записал свое традиционное обращение к украинцам. В нем он подчеркнул, что в нашем государстве продолжатся чистики в государстве от людей, злоупотребляющих своим должностным положением.

Кроме того, он анонсировал несколько встреч, которые он намерен провести на следующей неделе. Они коснутся усиления обороноспособности нашего государства, передает 24 Канал.

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Поздравление Воздушных сил с праздником

Зеленский отметил, что в этот день для него была честь поздравить всех воинов Воздушных сил с профессиональным праздником. В частности, он поздравил всех наших летчиков и зенитчиков, специалистов, которые обеспечивают техническую сторону работы нашей авиации и противовоздушной обороны.

Это день настоящих украинских героев, которые, несмотря ни на что, спасают жизнь людей, защищают от российского террора наши города и села.

Глава государства также подчеркнул, что воины наших Воздушных сил дают не только нам, но и всему свободному миру четкую уверенность, что российский террор можно победить.

Кроме того, президент также наградил наших воинов Воздушных сил и пообщался с ними. Он отметил, что все они стремятся поскорее почувствовать боевое применение F-16 в украинском небе.

"Передал сегодня и "Золотые Звезды" Героя Украины родным летчиков, погибших в боях за наше государство. Вечная память каждому герою и вечная благодарность каждой украинской семье, давшей нашему народу таких героев", – подчеркнул украинский глава.

Зеленский пожелал, чтобы победа Украины в этой страшной войне была наивысшим почтением всем тем, кто избрал своей судьбой защиту нашего народа.

Обращение Зеленского за 6 августа: смотрите видео

Работа ПВО за последнюю неделю

Зеленский подчеркнул, что в этот день он заслушал доклад по использованию нашими воинами передовых систем ПВО. А именно, Patriot и IRIS-T, которые мы получили от партнеров.

Благодарю каждую страну, каждого лидера, которые помогли с ними! Мощные системы очень эффективны. Они уже дали весомый результат. И не только в Украине. Потому что каждое уничтожение российских ракет в нашем небе, а особенно таких, как аэробаллистические "Кинжалы", каждый успех наших воинов – это уверенность мира, что государство-террорист не способно сломать общую безопасность,

– сказал он.

Глава государства подчеркнул, что только за одну неделю россияне применили против Украины уже 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 типа "Шахед". По его словам, существенную часть удалось сбить.

"Мы сделаем все, чтобы украинский воздушный щит становился только крепче. Именно здесь, именно в нашем небе можем доказать, что террор проиграет. Очень важна ответственная позиция каждого из партнеров по поставкам систем ПВО и ракет к ним", – подчеркнул президент.

Также он заметил, что полная защита от террора нужна здесь, чтобы потом не пришлось думать, как защитить от нее еще и другие народы. Зеленский рассказал, что Украина может выиграть эту битву, и наш воздушный щит будет впоследствии гарантировать безопасность всей Европы.

Новые мероприятия с партнерами Украины и внутренние чистки

Президент также отметил, что наша власть уже готовится, чтобы следующая неделя еще усилила наше государство, наши позиции.

Будет новая коммуникация с партнерами – для оборонных пакетов для Украины. Добавим еще больше содержания международным мероприятиям августа – сентября, которые уже запланированы. Это и Крымская платформа, и Саммит первых леди и джентльменов, и наше участие в Генассамблее ООН,

– подчеркнул глава государства.

Кроме этого, он отметил, что власть продолжит и внутреннюю чистку нашего государства от тех, кто ослабляет Украину своими злоупотреблениями.

"Украине нужна только сила, только максимальная сосредоточенность на том, чтобы достичь победы. Если кому-то кажется, что война "где-то там" и что победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность. Только со всем народом мы это пройдем", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно каждый день давать результат для Украины и для всех, кто борется ради нашего государства. Напоследок он поблагодарил всех, кто приближает нашу победу, в частности, наших воинов и народ.