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      Новые ДБН об инклюзивности в Украине: в гостиницах будут проектировать универсальные номера

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      Новые ДБН об инклюзивности зданий в Украине
      Новые ДБН об инклюзивности зданий в Украине / Фото из открытых источников

      Не менее 10% жилых мест в гостиницах Украины будут проектировать универсальными. То есть такими, которые будут учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Соответствующее требование есть в новом ДБН "инклюзивность зданий и сооружений" и является обязательным.

      Оно вступит в силу с 1 апреля 2019 года, отметили в пресс-службе Минрегиона.

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      Кроме этого, согласно новым нормам, все отели обязательно должны иметь беспрепятственный доступ извне и внутри.

      Что такое ДБН?
      Государственные строительные нормы – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

      По словам заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе, изменения позволят повысить доступность гостиничных заведений и будут способствовать улучшению уровня обслуживания в них.

      Гостиницы в Киеве, которые имеют беспрепятственный доступ для людей с инвалидностью и удобные универсальные номера, можно пересчитать по пальцам одной руки. В других украинских городах ситуация еще хуже. Всего в Украине 2500 гостиниц и гостиничных комплексов. Равный доступ к этим заведениям должны иметь все,
      – подчеркнул он.

      И добавил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, около 10% украинцев имеют инвалидность и остаются изолированными от общества из-за недоступности общественных заведений, транспорта, улиц и другой инфраструктуры.

      Отметим, что ранее Министерство регионального развития предлагало убрать из современных государственных норм устаревшую советскую норму по проектированию холлов гостиниц. Там согласно ей обязательно размещали телефоны-автоматы, абонентские ящики и киоски по продаже билетов.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Гостиницы Строительство Минрегион Инклюзивность ГСН
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