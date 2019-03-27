Нові ДБН про інклюзивність будівель в Україні: у готелях проектуватимуть універсальні номери

Не менше, ніж 10% житлових місць у готелях України проектуватимуть універсальними. Тобто такими, які враховуватимуть потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Відповідна вимога є у новому ДБН "Інклюзивність будівель і споруд" та є обов'язковою.

Вона набуде чинності з 1 квітня 2019 року, зазначили у прес-службі Мінрегіону.

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Крім цього, згідно з новими нормами, всі готелі обов'язково повинні мати безперешкодний доступ ззовні та всередині.

Що таке ДБН?Державні будівельні норми – обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

За словами заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лева Парцхаладзе, зміни дозволять підвищити доступність готельних закладів і сприятимуть покращенню рівня обслуговування у них.

Готелі в Києві, які мають безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та зручні універсальні номери, можна перерахувати на пальцях однієї руки. В інших українських містах ситуація ще гірша. Всього в Україні є 2500 готелів та готельних комплексів. Рівний доступ до цих закладів повинні мати усі,

– наголосив він.

Й додав, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 10% українців мають інвалідність й залишаються ізольованими від суспільства через недоступність громадських закладів, транспорту, вулиць та іншої інфраструктури.

Зазначимо, що раніше Міністерство регіонального розвитку пропонувало прибрати з сучасних державних норм застарілу радянську норму щодо проектування холів готелів. Там згідно з нею обов'язково розміщували телефони-автомати, абонентські скриньки та кіоски з продажу квитків.