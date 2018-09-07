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Новые доказательства в отравлении Скрипалей: Британия введет санкции против России

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Британия, как член Организации по запрещению химического оружия, будет пытаться ввести санкции против России из-за подозрения в применении химического оружия в отравлении Скрипалей.

Об этом рассказал европейский корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Великобритания может ввести собственные санкции против России после выхода из Евросоюза

По словам журналиста, еще от самого начала правительство Британии говорило, что такую операцию и с таким большим количеством яда могла провести только Россия. "Однако, люди хотят закрытия расследования, особенно жители Солсбери, чтобы город вернулся к нормальной жизни. Ведь сейчас по политической ситуации видно, что это выходит на этап так называемых разборок между государствами", – сказал Богдан Цюпин.

Он отметил, что Британия уже вводила санкции в виде выдворения российских дипломатов, также сейчас действуют санкции ЕС против России за агрессивные действия в Украине.

Британия, как член Организации по запрещению химического оружия, будет пытаться ввести санкции против России из-за подозрения в применении химического оружия. Но об односторонних санкциях против России пока не говорится. Я думаю, что все согласятся, что коллективные санкции действеннее, чем санкции отдельной страны,
– ответил корреспондент "Голоса Америки".

Относительно процедуры Brexit, то Цюпин заявил, что после того, как с марта 2019 года Британия уже не будет членом ЕС, она будет вынуждена принимать отдельные законы о санкциях. Это создаст возможность введения односторонних санкций из Лондона.

Он также рассказал, что в доме, где отравили Скрипалей, сейчас происходит второй этап обеззараживания. Хоть помещение уже было изолировано, однако можно предположить, что все следы оттуда не были изъяты. "Это было место преступления, и те следы яда являются доказательствами в следствии. Поэтому сейчас полностью обеззараживают дом, чтобы его исследовать", – прокомментировал корреспондент.

Относительно Скрипалей, то они сейчас находятся под защитой полиции, и разглашать их местонахождение запрещено. Юлия Скрипаль, которая накануне выступила с заявлением для прессы, не сообщила, где она находится. Британские спецслужбы очевидно думают, что они до сих пор находятся в опасности,
– добавил Цюпин.

Напомним, спецслужбы Великобритании, занимающиеся расследованием отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, подсчитали, что количество нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было обнаружено во флаконе из-под духов, могло убить 4 тысячи человек.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Санкции Расследования Великобритания Новости России Новости политики
Источник: 24 канал
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