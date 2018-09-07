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Отравление Скрипалей: найденный флакон с "Новичком" мог убить 4 тысячи человек

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Отравление Сергея Скрипаля в Солсбери произошло 4 марта 2018
Отравление Сергея Скрипаля в Солсбери произошло 4 марта 2018 / Getty images

Спецслужбы Великобритании, которые занимаются расследованием отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии подсчитали, что количество нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было обнаружено во флаконе из-под духов могло убить 4 тысячи человек.

5 сентября британская полиция обнародовала новые резонансные детали в деле о расследовании отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергей Скрипаля и его дочери Юлии.

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В частности, стало известно, что для распыления "Новичка" подозреваемые в отравлении Скрипалей использовали флакон из-под духов с надписью Nina Ricci.

7 сентября авторитетное британское издание The Times опубликовало со ссылкой на источники информацию, что доза "Новичка", которая была во флаконе из-под духов, могла убить до 4 тысяч человек.

Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России. После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей в Солсбери несет президент РФ Владимир Путин.

После этого Великобритания обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой провести заседание после появления новых данных в расследовании дела об отравлении Скрипалей.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Оба выжили, однако проходили длительный курс лечения. Из-за подозрения о причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Расследования
Источник: 24 канал
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