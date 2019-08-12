Новые лица украинской армии: что мотивирует молодых ребят идти на войну

24 бригада имени короля Даниила на передовой российско-украинской войны пополнилась молодыми специалистами. Они ровесники украинской независимости и искренне верят, что сейчас их место именно на Донбассе.

24-летний Владимир руководит взводом королевской бригады

Из лекционных аудиторий – в окопы. Владимир недавно выпустился из академии и сразу же попал на передовую. В свои 24 года он уже руководит взводом разведчиков. Говорит, просто наблюдать за происходящим в стране не смог.

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4 года назад Владимир почти стал дипломированным программистом. Однако на 4 курсе он бросил учебу и поступил в Одесскую военную академию.

Военнослужащий ВСУ Владимир

Теперь профессиональные навыки применяет на практике. Говорит, специально шел в 24 бригаду, потому что она боевая.

Очень понравилось командования, отношение к людям. У нас нет конфликтов по поводу того, что я младше кого-то, того, что кто-то воевал больше, чем я. Я пришел и меня приняли как своего,

– рассказывает разведчик 24 королевской бригады ВСУ Владимир.

22-летний Олег командует на одной из самых опасных позиций

Олегу – 22 года, командует взводом на одной из самых опасных позиции в районе Марьинки. Парень с детства мечтал стать военным.

К тому же, закончил академию сухопутных войск с отличием. "В лицей я поступал еще в 2013 году, а в академию как раз во время войны. Я сознательно сделал выбор, это мое личное решение", – отмечает Олег.



Военнослужащий ВСУ Олег

Говорит, на передовой освоился быстро. Пока объявлен режим тишины, есть время и с коллегами подружиться и свои позиции укрепить.

Обустраиваем фортификационное оборудование, работаем, то есть используем время в свою пользу. Ведь это сегодня перемирие, а завтра могут начаться боевые действия, мы должны быть к тому готовы,

– отмечает военнослужащий 24 королевской бригады ВСУ.

21-равный Иван тоже уже командует взводом

Иван, которому всего 21 год, рассказывает, что на войне звания не имеет значения, главное – взаимопонимание в работе.

"Старшие начальники очень хорошо относятся как к офицерскому, так и к личному составу. Военная часть, не побоюсь этого сказать, одна из лучших. Я понял, что это моя семья", – отвечает Иван.

Военнослужащий ВСУ Иван

На передовой ребята уже успели адаптироваться. Уровень мотивации удивляет и сослуживцев, которые на передовой далеко не первый год.

Ребята не чураются любой работы. Все как один равны, потому что мы все на равных условиях. Несмотря на то, что они офицеры, короны ни у кого нет,

– комментирует военнослужащий 24 королевской бригады ВСУ "Капитан".

Таких, как эти ребята, в украинской армии много. Только с начала года войско пополнили полторы тысячи офицеров. А это доказывает, что быть частью Вооруженных сил – престижно.

Отметим, что в 2019 году выплаты военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, увеличили на 5 тысяч гривен, то есть до суммы 17 тысяч гривен.



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